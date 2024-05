Javier Sierro, biólogo: "Ligar no es tan distinto entre los animales y los hombres"

Experto en el comportamiento de los animales, el biólogo salmantino Javier Sierro es uno de los ponentes invitados a la nueva edición de Pint of Science, que se celebra la semana que viene en Zamora, con su conferencia "Ligar como un animal: spoiler, hay que menearse".

Sin duda, el título de su ponencia es uno de los más curiosos de este ciclo de divulgación científica. ¿Qué le espera al público?

Mi especialización es la comunicación entre animales y estudio cómo interaccionan. Uno de los momentos vitales en todo ser vivo es encontrar una pareja para reproducirse, es decir, ligar. Así que estudio los patrones que se han seleccionado, porque, cómo es un acto muy importante, la evolución ha ido sofisticando esas exhibiciones y esos bailes para destacar sobre los demás y conseguir convencer que se es la pareja ideal.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido durante el estudio de la comunicación entre animales?

En el ámbito de los pájaros, que es mi especialización, el que posean como dos pares de cuerdas vocales, es decir, que puedan cantar con dos voces distintas al mismo tiempo. Son capaces de realizar sonidos muy complejos, pero, esencialmente en este caso, como si fueran dos personas en una, con voces independientes.

¿Es fácil observar la comunicación entre los animales para encontrar esos patrones?

Depende de las especies. Algunas son muy tímidas, nunca se ven y se comunican mucho por el sonido, que no requiere de contacto visual, lo que te permite estar en la sombra y, en ese caso, es más complicado observarlo. Otras especies son muy exuberantes y conspicuas y quieren que todo el mundo las vea, así que todo es más fácil. Lo interesante, además, es que los animales a veces perciben sonidos que pasan desapercibidos para los humanos e incluso se trasmiten por señales sísmicas, golpeando en el suelo. Las arañas, por ejemplo, realizan una especie de bailes de percusión y si tú ves eso, casi no te enteras, porque estás omitiendo una cualidad de la comunicación que no percibes. En ese sentido, los investigadores se siguen sorprendiendo con sus nuevos descubrimientos.

Todo es observar

Así que el trabajo de campo aquí es fundamental.

Por supuesto, es lo más importante al final, porque hay que recabar muchos datos y tener mucha información para poder teorizar, ya que hacerlo sin una base de observación es como dar palos de ciego.

Hay especies muy exuberantes y conspicuas que facilitan mucho la observación

Después de tantos años, ¿tiene alguna especie favorita?

Es complicado elegir una, pero hay un ave en los Andes peruanos que se llama el gallito de las rocas, con un plumaje rojo y negro espectacular. Y hace algo que no ocurre en otras especies: se juntan todos los machos de la comarca en un mismo punto del bosque y bailan juntos, así compiten mientras las hembras llegan para elegir a uno. Es impresionante ver a un buen grupo de pájaros de esos colores todos juntos, bailando y gritando. Y yo he tenido esa suerte.

Humanos y animales

¿Se puede aprender algo sobre comunicación humana observando a los animales?

Creo que puede ir en dos direcciones. Por una parte, ves cosas espectaculares que nosotros somos incapaces de hacer y, por otra parte, se observa que evolutivamente nos hemos regido por las mismas normas. En el ligar no es tan distinto, aunque en nuestro caso se ha sofisticado a un nivel mayor al estar en sociedad y tener un lenguaje, pero, en lo básico, es lo mismo: acercarse a una persona en son de paz, algo muy importante, e intentar hacerle ver que eres el mejor de todos y te tiene que preferir a ti.

¿Qué le parece este tipo de charlas divulgativas para acercar la ciencia a todos los públicos?

Me parece una iniciativa maravillosa, sobre todo hacerlo en un bar, un entorno más desenfadado y menos intimidante para el que va a escuchar. Los investigadores nos sumergimos en nuestras cosas, incluso aislándonos de otros colegas, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene comunicar. Además, hay mucha gente a la que le interesan y fascinan estas cosas.

Alzhéimer, bacterias, dinosaurios y agujeros negros en Zamora

La edición 2024 de Pint of Science –las charlas de divulgación científica en los bares– llega a Zamora la próxima semana con expertos de diferentes campos que explicarán de forma amena diversos aspectos de la ciencia, vinculados a la genética, la astronomía, la paleontología o la biología. El físico Javier García será el encargado de romper el hielo con su ponencia "Saltando al interior de un agujero negro", mientras que su colega Ana Pérez continuará con la charla "Como un huevo a una castaña: galaxias en el cosmos". El segundo día del ciclo se contará con el químico Álvaro Gacho, quien descifrará al público los secretos de las superbacterias, para continuar con la presencia de Inmaculada Matilla, para revelar los últimos avances en investigación del alzhéimer. La última jornada de esta edición contará con la presencia de Ana Payo, José Manuel Gasca y Javier Sierro, quienes hablarán sobre diferentes aspectos de la biología y la paleontología.

Javier Martín (izquierda), Silvia Mielgo y Daniel Valcárcel, organizadores de Pint of Science en Zamora. / Cedida / B. BLANCO GARCÍA

Todas las conferencias serán de acceso gratuito y se desarrollarán en el bar Marlott, a partir de las 18.30 horas, del 13 al 15 de mayo, gracias a la organización del equipo formado por Silvia Mielgo, Javier Martín y Daniel Valcárcel.

