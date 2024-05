Descubre la regla 3-3-3: Siente el poder de vestir bien y ahorrar con estilo

Esta regla no sólo transforma la manera en que nos vestimos, sino también cómo nos sentimos al hacerlo, abrazando la moda consciente y responsable. Prepárate para descubrir cómo unas simples combinaciones con las prendas adecuadas pueden desatar un torrente de creatividad en tu armario, permitiéndote percibir la moda de una manera totalmente nueva. El objetivo es conseguir un guardarropa capaz de adaptarse a cualquier ocasión más allá de las tendencias con tan sólo ¡nueve prendas!

Éstas deben combinarse fácilmente y crear looks impecables sin invertir mucho tiempo en pensar qué ponerse y con la enorme ventaja de no acumular ropa en tu armario que no te pones porque no sabes cómo combinar. Gracias a esta regla únicamente con tres prendas básicas para la parte superior, tres para la inferior y tres pares de zapatos, puedes conseguir más de veinte estilismos perfectos para cualquier ocasión. Se trata de elegir prendas intercambiables entre sí que, al mismo tiempo, combinen a la perfección y nos permitan vestir bien todos los días de la semana.

Para la parte superior, esas tres prendas básicas pueden ser un suéter, un cárdigan o una americana o blazer, en un tono neutro. Añade una camisa o blusa de estilo clásico y sin estridencias (si es blanca, beis o amarillo vainilla mucho mejor) y una camiseta de algodón estampada o con algún dibujo central que te inspire.

Para la parte inferior añade unos vaqueros rectos, una falda negra midi satinada (puedes sustituirla por un pantalón Capri) y unos pantalones sastre (si es a juego con la americana, añades un plus a tu armario con un traje sastre perfecto). Ahora, incluye en tu guardarropa unas sandalias kitten heel, unas zapatillas deportivas y unas alpargatas o unos mocasines.

Esta regla se fundamenta en una elección consciente y responsable de la moda, dando prioridad a nuestras necesidades reales y ahorrando dinero. Ponte a calcular cuánto te has gastado en prendas que te has puesto una vez (o ni eso) y utiliza esta nueva regla para reflexionar sobre tus elecciones de consumo.

Descubre la regla 3-3-3: Siente el poder de vestir bien y ahorrar con estilo / DM

Te animo a explorar tu creatividad y a jugar con las prendas de las fotografías para crear estilismos deportivos, formales y chic. Comprobarás que puedes obtener una amplia variedad de looks, independientemente de cómo combines las prendas.

Falda + camisa + sandalias kitten heels

Falda + camiseta + cuñas de esparto

Camiseta + jeans + deportivas...

Esta es la esencia de la regla del 3-3-3: simplificar tu guardarropa sin perder estilo. Y ahora, ¡prepárate para experimentar y descubrir el potencial de tu armario!