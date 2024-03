El cantante C. Tangana disfruta de la gastronomía de Mallorca en el Celler Can Ripoll de Inca

El cantante madrileño C. Tangana ha disfrutado de uno de los templos de la gastronomía de Mallorca, el histórico Celler Can Ripoll de Inca, perteneciente a la familia Gual desde hace más de treinta años y cuyos orígenes como bodega se remontan al año 1768. La presencia del artista en el restaurante, que tuvo lugar el pasado jueves, ha sido revelada ahora por el propio local en su cuenta de Instagram, con una frase en la que, además, le agradecen la visita y le desean nuevos éxitos en su carrera.

"Este jueves tuvimos el placer de conocer a C. Tangana y poder atenderle en nuestro Celler. Un placer y un auténtico crack. Todo el equipo de Can Ripoll te deseamos todos los éxitos en tus proyectos venideros", escribe el Celler Can Can Ripoll en Instagram.

C. Tangana, un habitual de Mallorca

C. Tangana, rapero, compositor y actor, es un visitante habitual de Mallorca, al margen de sus actuaciones musicales. Fue una de las estrellas mas destacadas de la edición de 2022 del Mallorca Live Festival, en una noche en la que también subieron al escenario de Magaluf Rigoberta Bandini y Christina Aguilera. Y el pasado mes de julio entregó al director argentino Gaspar Noé el premio del Atlántida Filme Fest en una velada que terminó con la proyección de la película Love.

‘Esta ambición desmedida’ es el título de la película que presentó en el último festival de San Sebastián, dirigida por Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trena, en la que C. Tangana narra el germen de ’El Madrileño’, el disco de éxito apabullante que en 2021 convirtió al cantante en ídolo de masas, y sobre todo en los entresijos de la gira que realizó para presentarlo por España y Latinoamérica.