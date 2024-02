Hace varios meses descubrimos una nueva función de WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles se han convertido en la actualidad en la herramienta que se usa para comunicarse con compañeros de trabajo, amigos o familiares que se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Asimismo, la aplicación que es propiedad de Meta, permite crear mediante sus mensajes numerosas situaciones entre los usuarios.

Sin embargo, detrás de todos los chats en los que se intercambian y almacenan fotografías y vídeos, debemos recordar que todo ello ocupa un espacio en la memoria de nuestro dispositivo. Por ello, lo más recomendable para su correcto funcionamiento es borrar de vez en cuando cierta información de la cuenta con la herramienta 'eliminar' o 'vaciar'.

Muchas veces en las conversaciones que tenemos por la aplicación de chat instantánea más descargada del mundo, WhatsApp, nos equivocamos a dejamos algunos mensajes que no queríamos enviar. Incluso eso sucede al revés y que en otras tanto, es a nosotros quien por error nos envían un mensaje (que también puede ser un audio o una foto) que no nos correspondía.

La fecha de tu cumple sorpresa, un audio donde se explican los regalos que has comprado para dicha persona, en cualquier momento se puede meter la pata en la conversación y enviar algo que no querías. Y es que aunque WhatsApp te permite eliminar el mensaje enseguida para que el receptor no lo verá, el mensaje en sí no se borra.

Este es el truco para ver todos los mensajes borrados que te han enviado

Este es el proceso que debes seguir para ver los mensajes borrados

Para ver el mensaje que te acaban de borrar, incluso por error, algún smartphone Android te permiten ver los mensajes al momento incluso cuando te lo acaban de borrar. Para ver estos mensajes estos son los pasos que debes dar.

Estos son los pasos a seguir

Entrar en la aplicación que tiene tu móvil de Ajustes Dentro de los Ajustes entrar en la carpeta de Notificaciones Cuando estés es esta subcarpeta el siguiente paso es darle en Ajustes Avanzados. Cuando hayas entrado en una nueva pestaña, luego tendrás que entrar en la aplicación en la que te han enviado el mensaje, en este caso, WhatsApp. Verás que además tienes las demás aplicaciones con las que puedes chatear. Este quinto y definitivo paso verás los últimos mensajes enviados en todos los chats por horario (de más temprano a más tarde). En la pantalla te saldrán los últimos chats que hayas entrado y verás descodificado el mensaje que te han enviado y que no querían que leyeras.

Puede ser que en algunos fabricantes de teléfono de móvil no puedas usar esta herramienta que te permiten los Ajustes del teléfono.