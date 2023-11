Una servidora ya tiene la piel más curtida que la vecina de la película Algo pasa con Mary, cuyo bronceado recordaba al color 1.495C de Pantone. Puede que diga que estoy curtida… pero en el mundillo de los eventos, llevo más tiempo circulando por estos lares que Cuqui Fierro en sus buenos tiempos.

Dicen que el ojo se entrena para el arte o la estética; el mío está afinado para fijarme en esos detalles que nadie nota. Como dicen, «el diablo está en los detalles», y mi vista no deja escapar nada. Me doy cuenta cuando un municipio patrocina un evento fuera de su territorio o cuando la convocatoria parece haber sido diseñada para los de siempre y no para quien es relevante para el evento en cuestión. Por supuesto, no me pasan desapercibidos tampoco los detalles externos, como las telarañas que cuelgan de las paredes pasado el Halloween o las manchas en las paredes descuidadas.

David Baldacci dijo una vez: «Los pequeños detalles llevan a grandes resultados. La gente no mete la pata con las cosas importantes, la mete con los pequeños detalles». Y esas pequeñeces, que no se me escapan ni una, revelan mucho. Me dicen si algo se ha hecho con esmero y cuidado o si se ha dejado a la improvisación, algo que parece estar de moda últimamente. A mis queridos colegas organizadores les diré que esas pequeñas cosas son las que quedan en la memoria. Se dice el pecado, no el pecador, pero no estaría de más tomar nota y ponerle más empeño a vuestros eventos. Abarcar demasiado no siempre es el mejor consejo, ya que podemos acabar metiendo la pata hasta el fondo.

Lo que no improvisamos es nuestra crónica semanal, que hoy llega cargada de temas variados que os contamos al son de ¡ya!

25 AÑOS DE AUBOCASSA

Aubocassa, ese aceite que hace que tus papilas gustativas bailen de felicidad, ha llegado a la dulce edad de 25 años desde su primera recolección.

Este aceite, que pertenece a la D.O. Oli de Mallorca, para celebrar su cuarto de siglo y darle un adiós a la cosecha de este año, organizó un encuentro en su finca de Manacor.

Fue una reunión relajada de amigos y clientes que se dieron un paseo por los olivares, visitaron la almazara (donde las aceitunas se transforman en estrellas gastronómicas) y se deleitaron con la deliciosa comida preparada por el chef Kike Martín. Fue como un pícnic con el toque gourmet de Aubocassa y el trato exquisito de Tiffany Blackman, delegada de Aubocassa.

La finca, ubicada en el municipio de Manacor, es un tesoro histórico del siglo XII y es como un diario de viaje de los cultivos que han marcado la tierra mallorquina. Cada rincón de la finca tiene una historia que contar, y las ramas de los olivos son los narradores del pasado y presente del aceite en esta casa.

Así que aquí estamos, levantando nuestras copas y brindando por los 25 años de Aubocassa. Un aceite que no solo es para disfrutar, sino también para celebrar. ¡Que sigan fluyendo esos líquidos dorados y llenos de sabor por muchos años más!

DESAYUNO CON LA DRA. LIA FABIANO

Seguimos con encuentros dignos de contar. La doctora Lía Fabiano, médica y cirujana estética, y su equipo organizaron un desayuno con las candidatas del concurso Miss Grand Islas Baleares en el Hotel GPRO Valparaíso. ¿La razón? Enriquecer su formación con una charla de empoderamiento femenino y belleza.

Imagina el plan: café, croissants y 15 chicas que están a punto de brillar en el concurso. La doctora Fabiano habló con ellas sobre la importancia de una belleza real. ¿La idea? Que cada una descubra su potencial sin que el mundo externo le ponga reglas. ¡Doble like a eso!

Para terminar el encuentro, la esteticista del equipo les dio consejos para cuidarse en casa. Porque la clave no es solo verse bien un día, sino cuidarse todos los días. Nada de tratamientos drásticos, prevención y cariñito, es lo fundamental.

Ahora ya sabes, la próxima vez que pienses en belleza, recuerda que va más allá de una cara bonita. ¡Es todo un rollo de actitud y amor propio!

LET’S ART FESTIVAL

Desde aquí le damos un aplauso al centro comercial Porto Pi que ha organizado la segunda edición de su festival Let’s Art! Este evento no es solo un planazo, sino que también es un empujón para los artistas urbanos. ¿La idea? Que todo tipo de público tenga acceso al arte y potenciar el arte urbano.

Pero eso no es todo, este festival tiene un corazón enorme y echa una mano en causas solidarias. Se han unido con Amics de la Terra, ALAS, Fundació Nemo y Afama, para dar visibilidad a sus iniciativas.

En esta edición han participado los artistas: Joan Aguiló, Sergi Solé, Oriol Angrill, Sath, Carolina Adán Caro, Belén Pez, Llum Miranda y Daniel Reglero, con la participación estelar de Boa Mistura. ¡Un combo explosivo de talento! Que han completado los estudiantes de Diseño de Moda de Grupo Fleming que se sumaron al festival, interpretando cada uno su visión de la Palma urbana del futuro. ¡Sigan así de creativos, chicos!

‘PERFORMANCE’ EN POLLENÇA

La talentosa Amelia Llop ha deslumbrado con su performance ALAS en el increíble espacio Coster Art i Natura de Pollença. Acompañada por la virtuosa violinista Nuria Aragón, la danza de Llop fue una verdadera sinfonía de poesía visual.

El evento reunió a apasionados amantes de la danza, quienes también disfrutaron del cálido ambiente proporcionado por los anfitriones, Amador Magraner y Jero Martínez. ¡Fue una velada donde la magia de la danza se mezcló con la calidez de la compañía!

Llop, que cursó sus estudios en el Conservatorio oficial de Palma y en el Institut del Teatre de Barcelona, sumados a su formación en la escuela Folkwang-Hochschule de Alemania bajo la dirección de Pina Bausch, nos regaló una actuación que es el resultado de una trayectoria llena de experiencia y pasión. Desde su participación en compañías de danza contemporánea en Alemania hasta obtener el posgrado en Técnica Alexander en el Center for F.M Alexander Studies, Open Space Theater en 2002, su camino artístico ha sido tan diverso como impresionante.

Amelia Llop ha demostrado que la danza es mucho más que movimientos; es una expresión artística que puede emocionar y transportar a cualquier espectador.

CAMPEONATO COCINA VEGANA

La Asociación de Cocineros Afincados en Balears (Ascaib) ha vuelto a poner la olla al fuego con el III Campeonato de Cocina Vegana Ciutat de Palma. Un duelo culinario de alto voltaje que dejó a todos impresionados.

Se dieron cita reconocidos chefs e influencers con una importante misión, elegir ganador, algo que no fue pan comido para ellos, ya que tuvieron que decidir entre 16 platos, divididos en dulces y salados, presentados por ocho cocineros y estudiantes de Alta Cocina. Toda una tormenta de sabores.

La competencia estuvo tan reñida que escoger a los triunfadores fue como decidir entre tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Pero al final, la pareja formada por German Souco y John Pillajo se llevó el trofeo al mejor plato dulce.

En la categoría salada, el joven chef menorquín José María Borrás se coronó como el rey del sabor.

En resumen, la Asociación de Cocineros Afincados en Balears ha vuelto a crear un evento que dejó a todos con ganas de más. ¡Que sigan cocinando estos genios y sorprendiéndonos con su arte en la cocina!

AGENDA INQUERA 2024

Por segundo año consecutivo, Diario de Mallorca, junto al Ayuntamiento de Inca, ha elaborado la Agenda Inquera 2024, un obsequio que se ha regalado a todos los suscriptores del diario, así como a todos aquellos que se acercaron al stand de este periódico el día del Dijous Bo y en el que se marcan todas las fechas y fiestas relevantes de la celebración más importante de Inca.