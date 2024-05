Este miércoles, 'First Dates' volvió a abrir sus puertas. Una vez más, fuimos testigos de varias citas entre solteros y solteras que llegaron al restaurante de Carlos Sobera con la esperanza de encontrar el amor. La segunda cita de la noche fue entre Antonio (53 años) y Yoli (53 años), ambos originarios de Málaga.

La sorpresa de la noche llegó cuando Yoli vio a Antonio, que confesó: "Mi exmarido también era calvo". De hecho, las primeras impresiones fueron muy buenas. "He entrado muy atacada y en el momento que me he sentado y me he puesto a hablar con él he dicho: 'Ya no estoy nerviosa'. Me he relajado", confesó la soltera

La misma ideología

Yoli y Antonio coinciden en ideología política: “Soy afiliado de VOX”

Los solteros se han gustado y se les han pasado los nervios con el primer plato. Yoli le ha contado que era futbolera y del Madrid, otro de los tatuajes que Antonio luce en su pierna. Los dos llevaban un detallito verde y han coincidido en que son de VOX, pero Antonio le ha dejado claro que él no era machista ni retrógrado.

Yoli le ha contado que era fumadora y Antonio ha pulsado la sirena de la alarma “eso puede ser un gran problema”.

La decisión final

Antes de tomar una decisión final, ambos confesaron que habían disfrutado mucho juntos. Sin embargo, Antonio no pudo ignorar el tema del tabaco. Le explicó a Yoli que tuvo una mala experiencia en su relación anterior debido a este hábito y no quería volver a pasar por lo mismo. Yoli lo encontró comprensible, pero le dejó claro que si dejaba de fumar, sería por una promesa hecha a su padre o por decisión propia, no por estar con alguien.