Lorena llegó a 'First Dates' con una actitud positiva, comentando que recientemente descubrió su pasión por pasar tiempo con amigos y conocer personas nuevas, lo que la hace sentirse en armonía consigo misma. Disfruta viajar, experimentar cosas nuevas y sueña con trabajar en el extranjero. Está convencida de que este año y los próximos son su momento para vivir intensamente. Su filosofía de vida es aprovechar cada oportunidad: "si alguien me propone un plan, yo voy".

Luis, su cita, es tatuador y considera que seguir esta profesión fue un camino natural debido a su amor por el dibujo desde pequeño. Se describe como una persona muy detallista y le llevó un obsequio a Lorena, para que, independientemente de lo que ocurriera, tuviera un recuerdo especial de su encuentro.

El regalo inesperado de 'First Dates' que impresionó a la soltera

En la cena, fue Lorena quién se quedó impresionada ante el regalo que su soltero le había regalado sin conocerla. Durante la cena parecía que el feeling entre los dos solteros era más que evidente e incluso fue la que propuso pagar la cena del restaurante: "Es que es precioso, te has pasado. Ahora que hago yo, ¿Pago la cena?" A lo que rápidamente Luis contestó: "Pagamos a medias". Lorena no pudo disimular que no estaba muy cómoda después de recibir el regalo y le propuso esta situación: "Ahora me siento mal, no te he traído nada... ¿Te hago un empaste si eso?". En ese momento gracioso de la cena Luis le dijo: "Ahí sí que te tomo la palabra".

La decisión final

En el momento de la decisión final, Lorena y Luis tuvieron claro que habían estado muy bien juntos, que habían fluido y que querían saber si surgía el feeling en una segunda cita.