Este año no ha habido suerte y ninguno de los tres chefs de restaurantes de Mallorca lograron este pasado miércoles uno de los premios del XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas que se ha celebrado en Valladolid y que ganó un restaurante de la ciudad organizadora. Igor Rodríguez, de El Bandarra (Palma), Tamara Lumbreras, de Ocre en Can Ferrereta (Santanyí), y Andrés Moreno, del restaurante Bocana (Cala d’Or), disputaron la final pero no lograron quedar entre los premiados en esta edición.

Tres chefs de Mallorca son finalistas en el concurso nacional de tapas y pinchos de Valladolid En total, en este concurso nacional han participado 45 cocineros de todas las comunidades del país para competir por la mejor tapa de España. La competición se repartió en tres sesiones, en la Cúpula del Milenio, entre el pasado lunes y martes. Los tres chefs mallorquines presentaron sus pinchos el pasado lunes. El primero en competir fue Igor Rodríguez, presidente del jurado de TaPalma, con la receta Alòs Blut. Se trata de un pincho creado a partir de un caldo de arròs brut con la carne deshuesada y una bola del takoyaki cubierta del arroz cocinado en su propio caldo, frita y bañada en salsa agridulce con un toque de praliné de pimiento choricero y una hoja de hierbabuena frita. El pincho fue servido en un siurell. La siguiente en competir fue Tamara Lumbreras, campeona en el reciente Premio Tapa Fusión Alimentos de España. La cocinera presentó en Valladolid una propuesta llamada Éclair mundano, una especie de bollo como el palo mallorquín, pero relleno de una mousse de anguila ahumada con kimchi de sobrasada y coronado por una crema de queso con té y crujiente de maíz. Para su presentación, el éclair iba dentro de una caja de pastelería. El tercer representante de Mallorca en competir fue Andrés Moreno. Su creación era Panallet de Sobrassada de Mallorca de cerdo negro, consistente en una pasta de almendras mezclada con sobrasada y amasada en forma de bola, bañada en yema de huevo y cubierta con piñones. Este panellet ya ganó en la categoría de Tapa Temática del concurso de TaPalma 2022. En Valladolid, presentó su creación sobre una pieza de cerámica que simula una hoja de figuera de moro. Además del concurso nacional, Valladolid ha acogido estos días el VII Campeonato Mundial de Tapas, en el que han participado 16 cocineros de diferentes continentes que perseguían tener la mejor tapa internacional, premio que fue a parar a Suecia.