Julia March: "En Mallorca vamos un paso por detrás con las influencers"

Pasó de tener 20 mil seguidores a 100 mil en tan solo un año tras empezar a compartir su vida en Mallorca a través de Instagram y Youtube. Julia March es, además de influencer, consultora de moda y estilista personal en internet, y desde que volvió a su tierra natal tras estudiar Diseño de Moda en Barcelona su vida ha dado un giro de 180 grados.

Una de las pocas influencers en Mallorca

Las redes sociales han estado presentes a lo largo de toda su vida, desde que la mallorquina empezara a hacer vídeos de Youtube cuando era una adolescente hasta hoy. A diferencia del resto de influencers que se mudan a las grandes ciudades en busca de más oportunidades, March apostó por volver a la isla e intentar impulsar su negocio desde casa: “Yo ejercía como personal shopper en Barcelona pero la ciudad no me atrapaba y yo sabía que quería acabar en Mallorca. Dejé el trabajo y continué yo sola. La cosa es que casi todas las marcas con las que yo trabajo vienen de Madrid o de otras capitales: allí hay más oportunidades y las marcas están más abiertas a trabajar con influencers. Aquí en la isla van un paso por detrás. En Mallorca falta entender que compensa colaborar con las creadoras de contenido porque llegan a mucha gente”.

El peligro de la masificación

Una particularidad de las pocas creadoras de contenido afincadas en la isla es que asumen un rol clave en la promoción turística: “La masificación es un tema delicado. Algunas seguidoras se molestan porque no etiqueto, por ejemplo, la cala a la que voy a bañarme cada día con mi madre. Al principio compartía más cosas pero, al ver a dónde hemos llegado, no lo hago más. Yo misma no voy a según que playas porque en pleno agosto no se puede ni poner la toalla por lo que intento no publicar según qué lugares”.

Consultoría de moda y estilo

Tras licenciarse en diseño, según contó en una entrevista a este medio, encontró en Instagram también un escaparate en el que publicitar sus servicios. “Quería enseñar mi día a día para ser más cercana. Era una forma de conectar con mis seguidoras, para que confiaran en mí”, confesó la creadora de contenido. Y es que March cuenta con su propio negocio, Julia March Fashion Consultant, en el que ofrece varios paquetes de servicios, desde la optimización del armario para evitar que las prendas caigan en desuso hasta la creación de una guía de estilo personalizada para cada cliente.

El proceso es similar en ambos: primero, el cliente rellena un formulario con todo tipo de información sobre su estilo de vida, medidas, rutina y personalidad; después, tienen la opción de hacer una videollamada con la profesional para acabar de conocerse y que esta pueda generar un dossier con ideas de conjuntos con los que vestir en el día a día o en ocasiones especiales.

Optimización del armario para evitar el 'fast fashion'

Una de las filosofías tras su trabajo es el dar segundas y terceras vidas a prendas olvidadas, algo que consigue ayudando a sus clientes a saber sacarle el partido a su armario: “No quiero diseñar un look que esa persona no vaya a usar: tiene que ser algo que se pongan y les guste. Hoy en día todas compramos mucha ropa, tenemos los armarios llenos de prendas que no sabemos combinar y seguimos comprando. Yo intento hacer las máximas combinaciones con prendas que mis clientas ya tienen. Tenemos que llegar a un punto en el que compremos de forma consciente y nos hagamos algunas preguntas antes de comprar una prenda”.

También, el ir en contra del consumo compulsivo: “Prefiero invertir en prendas de mayor calidad. Es esencial tener este tipo de prendas que te vayan a durar. Cuando inviertes en unos zapatos o un buen bolso, lo notas cuando te lo pones. Las marcas lowcost te duran un verano”.