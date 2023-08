Aunque lleva la música en la sangre, su verdadera pasión es la comunicación. Clarissa Wellenbrink, hermana del cantante alemán Nico Santos y experta en redes sociales nacida en Mallorca, se graduó el año pasado de Periodismo en la isla y ahora ejerce como agente inmobiliaria. La microinfluencer, como ella se adelanta a describirse, acumula casi 27 mil seguidores en Instagram donde comparte sus recomendaciones personales y vivencias residiendo en Baleares.

La comunicadora estudió en Mallorca y cursó un año de Lingüística en la Humboldt-Universität de Berlín. Ante la pregunta sobre qué prefiere, si la isla o Alemania, de donde es toda su familia, lo tiene claro: “Sin duda prefiero la isla por el estilo de vida, las oportunidades que tengo como alemana aquí y porque siempre me he sentido más española”.

La música como legado familiar

De su familia forma parte el cantante y coach de La Voz Alemania Nico Santos, hermano de la joven, con quien presume de mantener un vínculo muy estrecho: “Tanto mi hermano como yo compartimos la pasión por la música desde que nacimos. Mi padre estudió música y era DJ, y mi madre tenía una banda de rock. Nos enseñaron a tocar instrumentos y a cantar desde muy pequeños. La música es el legado de nuestra familia. Cada vez que viene Nico a visitarnos es una excusa para juntarnos toda la familia y, aunque sean pocos días, son muy intensos. Es muy bonito que se haya acabado dedicando a lo que más nos gusta”.

“No me dedicaría a la música, para mí es más un hobbie. Una vez me subí al escenario con mi hermano frente a cinco mil personas y me puse muy nerviosa. Tampoco me gustaría quitarle el trabajo a alguien que se ha dedicado a formarse al 100%”, sentencia la comunicadora.

El mercado de las redes sociales en el sector turístico y local de Mallorca

Wellenbrink observa que los jóvenes mallorquines de cada vez más se trasladan a la península para ejercer de lo que han estudiado o similares porque “somos una isla muy internacional” que “vive del turismo” y en la que “no hay muchas oportunidades”. Los creadores de contenido profesionales no son abundantes en comunidades autónomas como Baleares, donde el mercado de las redes sociales no esta tan explotado.

En Mallorca, según confiesa a este medio, ella ha encontrado su nicho de mercado dentro de la promoción turística en las redes sociales. Sin embargo, afirma estar “en contra de la masificación” y de prácticas como el compartir rincones o playas vírgenes y secretas en Internet: “Siempre recomiendo lugares más turísticos, como hoteles o restaurantes”.

Las redes sociales, para Wellenbrink, empezaron siendo un hobbie y se han convertido en una parte importante de su día a día. Tan importante que se le podría considerar una microinfluencer, es decir, una persona con entre 5 mil y 30 mil seguidores aproximadamente, con todos los beneficios que eso supone: “Son más cercanos que, por ejemplo, María Pombo, que tiene cuatro millones de seguidores. Ella habla de grandes marcas y llega a muchísima gente pero a mí me gusta mucho ayudar al producto local. Me gusta promocional lo que tenemos al lado de casa, por comodidad y porque es de igual calidad”.