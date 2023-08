En esta vuestra sección, no solo nos ocupamos de contaros todo lo que sucede y acontece en la crónica social, también nos hemos convertido en un diccionario paralelo a la RAE, acuñando palabras y/o palabros, con una nueva terminología para uso de nuestros lectores.

Acaba de terminar la Copa del Rey de Vela, en la que servidora esta curtida por el sol y por nuevos especímenes que orbitan alrededor del tan sonado evento veraniego; al respecto hay que decir que una ya peina canas y como tal llevamos muchos años cubriendo este evento deportivo, nos cuesta recordar cómo eran los años dorados en que deporte y glamur se unían en una simbiosis perfecta, donde famosos y no famosos se mezclaban para compartir un espacio y un tiempo que ya no volverá… pero a lo que íbamos, decía que hemos acuñado palabros, damos inicio con el término «pantalear» dícese: de la actividad realizada por un no deportista que asiste al náutico para contar a sus amigos que estuvo en la regata con el único objetivo solo de «pintarla», haciéndose una foto borrosa con el rey saltando al Aifos para «corroborar» su pasión por el deporte y la familia real. Seguimos; «balizadores» ¡ay! Que personajes, son aquellos que se posicionan estratégicamente en los diferentes actos sociales para hacerse la foto instagrameable con el polo conmemorativo, eso sí, una vez conseguido el objetivo y el «book» pertinente vuelven al «campo de regatas» para coger nuevo posicionamiento en el área de avituallamiento. Queridos lectores, dicen que «nunca te irás a dormir sin aprender algo» en la próxima edición de tan real deporte ya seréis un poco más expertos y tendréis amplios conocimientos de algunas especies humanas que por ahí se dejan ver. Ya lo dijo Thomas Huxley «Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo».

COPA DEL REY MAPFRE DE VELA

Con la entrega de premios en Ses Voltes en la que el rey Felipe VI recogió su trofeo de subcampeón en la clasificación OCR1, dio por finalizada la 41 edición de una de las regatas más importantes del mediterráneo, la Copa del Rey Mapfre de Vela.

Las instalaciones del Real Club Náutico de Palma se engalanan cada año para recibir a los deportistas, celebridades, famosos y personas curiosas que asisten a observar y dejarse ver en un acontecimiento que no solo es deportivo sino también social. Aunque todo hay que decirlo, cada año parece alejarse más y más de la sociedad en general.

El evento, uno de los que más impacto directo e indirecto deja en la ciudad, ha generado más de 20 millones de euros, con cerca de 1500 regatistas y 96 embarcaciones participantes. Sin duda esta es la regata con mayor retorno económico para nuestra ciudad.

ART NIT CAMPOS

Las noches de verano son para estar con amigos, desvelarse y también para asistir a todos los eventos que se celebran en la part forana. Hasta Campos nos fuimos para asistir a su ArtNit 2023, que en la 12ª edición del festival reunió un total de nueve propuestas de instalación artística y 4 escénicas, llenando de arte el municipio. Las muestras fueron elegidas a través de un concurso en el que participaron artistas, creadores y colectivos de diferentes disciplinas artísticas.

En las calles y diferentes espacios pudimos ver las distintas exhibiciones. Algunas nos llenaron de asombro, otras nos emocionaron, desde luego no decepcionó ninguna. Con una cuidada organización la ArtNit Campos también incluyó música en una verbena en la que bailamos hasta bien entrada la madrugada con djs como: Som Vinils, Jäglermaister, Lady Dijey, Miravete, Alona Vinç y Capfico. Enhorabuena a la organización, quedamos invitados a volver.

EXPOSICIÓN ESCULTURAS

Acudimos al Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, que, junto al Círculo de Bellas Artes de Palma, ha organizado una muestra de escultura, en la que un destacado grupo de artistas han mostrado sus últimas creaciones.

La exposición es un amplio caleidoscopio de estilos y técnicas en la que cada artista expresa su visión única dejando al visitante la oportunidad de descubrir algo nuevo en cada obra. En la muestra podréis encontrar a artistas como: Carlos Terroba, Pep Guerrero, Catalina Sureda o Toni de la Mata, entre otros.

El Centro de Historia y Cultura Militar, se ha convertido en un espacio plataforma para artistas locales e internacionales que el año pasado consiguió más de un millón de visitantes, convirtiéndolo en un espacio por y para los ciudadanos.