Can Toni Moreno, un clásico de la Serra de Tramuntana

Pep Llorenç Ferragut es el cocinero. Aprendió el oficio de la mano de Lourdes Paul, su madre, y Margalida, su tía, que lo empezaron a regentar en 1982. En aquel entonces, Toni Torres y Margalida Font se acababan de retirar del frente de este negocio fundado en 1963. El matrimonio procedía de Esporles y como eran aficionados al ball de bot, decidieron bautizar su empresa con el nombre del protagonista de la canción tradicional del Parado de Valldemossa. Era el único bar que había en este pequeño llogaret; por ello, acogía las tertulias estivales de los vecinos mientras los pequeños de la casa se refrescaban con polos de agua. El local era diferente al actual: la terraza, que ocupaba más espacio, tenía unos seis pinos, y su carta se basaba en lo que Margalida cocinaba, que era el pescado que su esposo había capturado en el mar.

Cuando Pep Ferragut Ferrà cumplió 50 años decidió dejar el taller de automóviles para acompañar a su mujer y cuñada en la tarea de gestionar el restaurante. «A mi hijo, le pregunté si quería seguir reparando coches o venir al restaurante, y optó por los fogones», recuerda. Poco después, en 1997, adquirieron la propiedad del local, donde ha regentado el servicio de la sala con maestría, educación y serenidad.

Solo abren a mediodía. Entre semana, también ofrecen tapas hechas al momento, como la tortilla, las gambas al ajillo, los pimientos de Padrón, etc. Ahora bien, los platos más solicitados todos los días, especialmente los fines de semana, son los arroces y el pescado. El arroz que estrenan para esta temporada es el melós de sípia, pop i calamar, riquísimo; y nunca falla una paella o fideuà negra. También triunfa el cap-roig frit servido con cebolla pochada con vino blanco, y el pop a l’antiga, pasado por harina y frito con cebolla confitada. Para comidas en sábado y domingo es casi imprescindible reservar mesa.

Apunts de sobretaula

El trajecte per arribar al restaurant no és senzill, però sense dubte val la pena fer-lo per admirar el paisatge, per fer un capfico i, sobretot, per gaudir del menjar que cuinen a Can Toni Moreno.

Pep Ferragut explica que per a un restaurant «no hi ha res pitjor que llevar qualitat al plat». El motiu és que la gent sap que la qualitat té un preu i que si la rebaixes tot d’una es nota, de manera que es perd un client. Per això, a Can Toni Moreno sempre han tengut clar que han d’oferir bon producte. Cada dia d’obertura, Ferragut visita la peixateria (ja sigui Peixos Mayol, Peixateria Ciutat o alguna del Mercat de l’Olivar) per triar el producte més fresc.

Per comprovar que els seus plats són bons, basta veure que l’aliment és el protagonista i que no l’embatumen -en cas que n’hi posin- amb salses excessives. «Aquí tothom que entra ve a passar gust», remarca Ferragut. El arrossos són l’altra especialitat d’aquest restaurant. El secret perquè sigui bo, diu Ferragut, depèn de tres factors: un bon producte, un bon sofregit i un bon brou. Segur que els que hi tastareu us agradaran. Bon profit!