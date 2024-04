Un Mercado romano para la Torre d’en Pau

La Torre d’en Pau, en el Coll d’en Rebassa, no tiene origen romano, data del siglo XVII, pero se llenará de romanos los próximos días 11 y 12 de mayo. Esta antigua fortificación será escenario del primer Mercado Romano, impulsado por Jessica Alorda, del colectivo de jóvenes del Via Crucis, y por colaboradores como Andrés Roig Roca y cofradía.

«Queremos recuperar este lugar para el barrio y también para los vecinos de Palma», señala Alorda, convencida de que un mercado como este servirá para recordar «la belleza y el pasado» de la Torre d’en Pau y ayudará a recaudar fondos para la cofradía, que desde 1980 representa el Via Crucis en este recinto.

Una veintena de expositores

Cerca de una veintena de expositores de artesanía participarán en el mercado romano, dedicados a pintar camisetas, cerveza tradicional, la roba de llengües o la joyería, con piezas hechas de ramas de palmera o de hierbas doradas con piedras naturales. «Se instalarán dos carpas, decoradas con motivos romanos, y todos los responsables de la organización iremos vestidos de romanos, con la tradicional tiara», avanza Alorda.

Un momento del Via Crucis / .

Música en directo y tiro con hacha

La música en directo será otro de los alicientes de esta jornada, con entrada gratuita y horario de 09 a 22 horas. Actuará el grupo One More. También se ha programado una exhibición de tiro de hacha, a cargo de Destral Mallorca Axe Throwing. Para los más pequeños no faltarán los personajes de La Patrulla Canina y para la familia habrá un servicio de food truck.

La Torre d’en Pau cuenta con una superficie de casi 44.000 metros cuadrados y en su interior se encuentra el polvorín, sellado, y un pequeño anfiteatro. Durante años se ha denunciado su sempiterno abandono.