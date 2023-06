Naim Darrechi vuelve a estar en el ojo del huracán y, esta vez, la polémica tiene que ver con su ahora expareja Yeri Mua.

Yeri y Naim anuncian su ruptura

A finales del mes de mayo, Yeri anunció en sus redes sociales, con un visible moratón en la comisura del labio, que ella y Naim habían roto su relación porque "todo se había complicado".

No es la primera vez que la influencer aparece con golpes en el cuerpo debido a sus clases de pole dance, en este caso, a pesar de las preguntas, la mexicana no quiso dar demasiados detalles, por lo que sus seguidores comenzaron a elucubrar que podría estar relacionado con una situación de maltrato por parte de Naim.

“No sé por qué quieren que hable de ese tema, si al final de cuentas, cuando yo les cuento cosas así, lo único que hacen es culparme, es lo que no entiendo… Son situaciones en las que yo en estos momentos no me siento cómoda”, comentó Yeri en una retransmisión en directo donde sus seguidores insistieron en saber cuál había sido la causa del golpe.

Naim cuenta que Yeri está embarazada

“Solo quería informar que mi relación con Yeri ha terminado, realmente se debió acabar hace mucho tiempo porque los dos teníamos comportamientos muy tóxicos y agresivos", contó Naim a través de sus redes sociales, quien, además de comunicar que habían roto la relación el pasado viernes, anunció que Yeri estaba embarazada y que se habían enterado poco después de separarse: "Nosotros estuvimos buscando ese hijo, pero llegó en un momento en el que ya no era lo mismo", explicó el mallorquín, que también comentó que se tomó la situación con "motivación" para que ambos dejaran de “drogarse” y "comportarse como niños".

Dicha noticia la dio a conocer su novio Naim Darrechi vía Instagram. 🔥 pic.twitter.com/bOe7Z5cYYi — La Comadrita (@lacomadritaof_) 9 de junio de 2023

Yeri confiesa que ha abortado y que Naim le ha agredido en varias ocasiones

Poco después de que Naim hablara sobre el embarazo, Yeri salió a confirmar la noticia, pero explicó que "no estaba preparada" para concebir ese hijo y que había interrumpido su embarazo: "Se podría haber evitado si no hubiera retirado mi dispositivo, tomé una mala decisión, la asumo y voy a pagar las consecuencias". La mexicana anunció que denunciará a Naim por haberla agredido en varias ocasiones.

En esa misma retransmisión, Naim y Yeri discutieron y ella le recriminó que la había agredido, a lo que él respondió que hay vídeos de lo que ocurrió, que lo que dice ella no es cierto y que él se defendió porque ella "le amenazó con un cuchillo".

Yeri confiesa que sí va a ser madre y que va a denunciar a Naim

El anuncio de la interrupción de su embarazo ha desatado una oleada de críticas por parte de muchos usuarios, por lo que Yeri escribió varios tuits donde además de decir lo siguiente: "No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así", compartió imágenes de los golpes que le habría dado Naim.

Yeri ha suspendido su cuenta de Twitter por lo que ya no pueden localizarse, sin embargo, algunos usuarios han hecho capturas de pantalla.

Naim Darrechi que admitió haberle roto el móvil a una de sus ex novias estampándolo y que la había empujado “como en todas las parejas” y posteriormente reconoció mentir para tener relaciones sin preservativo ha agredido a otra pareja recientemente cuando esta quiso dejarle pic.twitter.com/GY6gYJZqol — lara🧁🦇 (@dealarentina) 11 de junio de 2023

El pasado domingo, Yeri hizo una retransmisión en vivo en la que confesó que no había abortado y que estaba dispuesta a ser madre soltera, a pesar de que dijo que había tomado la decisión por "presión social". "Yo no quería que el bebé nazca, tengo muchas (cosas) en la cabeza. No puedo creer que la gente me siga culpando, tachando de asesina a pesar de que Naim me golpeaba. Sí, voy a continuar con mi embarazo, no sé si sea la mejor decisión, no sé si sea lo correcto, pero voy a continuar, ya es un hecho".

Tanto en el directo como en sus redes sociales, la joven mexicana aseguró que Naim expuso su embarazo a pesar de que ella quería mantenerlo en privado: "Merecía llevar mi maternidad en privado y tomar mi decisión en privado, no bajo el ojo público, si saben de esto fue sin mi consentimiento".

Yeri aseguró que será madre soltera y que no permitirá que Naim esté involucrado en la crianza del bebé: "No le quiero dar el gusto a nadie, pero quiero estar tranquila, en paz. Estoy enojada porque esta persona hizo público mi deseo de abortar porque quería presionarme para esto. Pero no te voy a dar el gusto de ser papá, jamás va a tener tu apellido".

"En cuanto llegue a México, interpondré una denuncia y presentaré los videos y fotos que demuestran el maltrato ante un juez. Que sea él quien determine las acciones a tomar", aseguró la influencer.

Tal y como comentó Yeri en el último vídeo en directo que hizo, Naim Darrechi estaría ahora en Argentina.

@yerimuaa Es mi embarazo y debia de tomar mi decision en privado decision que mi ex pareja decidio divulgar para presionarme, dejenme en paz. ♬ original sound - Yeri MUA

Naim se disculpa a través de TikTok

Tras los directos de Yeri, Naim subió un vídeo en redes sociales pidiendo disculpas por hablar sobre el embarazo sin el consentimiento de su expareja y pidió que dejaran de si tenían que criticar a alguien, le criticaran a él porque "ella tiene un bebé dentro y no puede sufrir".