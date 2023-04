Naim Darrechi es uno de los influencers más polémicos de España. Con más de 6,2 millones de seguidores en Instagram y 30 millones en TikTok, comenzó el año en búsqueda y captura por no acudir a un juicio donde le acusaban de atacar a varios policías en un altercado durante un botellón en plena pandemia.

Finalmente, el pasado mes de febrero aceptó una condena de seis meses de prisión y una multa de 180 euros. Sin embargo, tan solo está obligado a pagar la multa y no entrará en prisión, aunque la jueza le aseguró que si no abonaba la multa, se revocará este beneficio.

Ahora, se ha confirmado su relación con Yeri Mua, una —también polémica— influencer de México que tiene 10 millones de seguidores en Tiktok y 6,6 millones en Instagram. La pareja confirmó su relación hace pocos días con un vídeo donde ponía "todo este tiempo estuvimos juntos".

A raíz de este vídeo, ambos han estado subiendo contenido juntos, sobre todo a TikTok, la red social principal de ambos, y los comentarios no han tardado en llegar, tanto positivos como negativos. Muchos han criticado la relación por Naim, teniendo en cuenta sus múltiples polémicas, sobre todo relacionadas con actitudes machistas que ha tenido en los últimos años, como las polémicas declaraciones que hizo en 2021, confesando que eyaculaba dentro de sus parejas sexuales sin consentimiento y con la excusa de que era “estéril”.

La 'influencer' aclaró que no le importaba lo que pensaran y que vivía su historia de amor felizmente a pesar de las críticas. Es más, la joven fue cazada comprando una prueba de embarazo el pasado lunes 27 de marzo, por lo que se iniciaron los rumores de que estaba embarazada, aunque terminó desmintiéndolo en un directo.

Eso no es todo y es que Yeri confirmó hace poco que se había casado, aunque aún no está claro si ha contraído matrimonio con Naim: “Este papelito de aquí confirma que tengo la nacionalidad española y también la nacionalidad argentina, voy a poder tener las dos nacionalidades y no dejaré de tener la mexicana. Para mí el matrimonio es como un acuerdo”, declaró la mexicana.

Así es Yeri Mua, la que podría ser la nueva mujer de Naim Darrechi

Yeri Cruz Valera, más conocida como Yeri Mua, es una influencer mexicana de 20 años que ha estado envuelta en decenas de polémicas.

Cuando estuvo compitiendo por la corona de la Reina del Carnaval de Veracruz en 2022, la joven se enemistó con Miriam Carballo y protagonizaron varias discusiones y se dieron a conocer varias irregularidades del concurso. También se hizo viral por confundir al pintor Vincent Van Gogh con el grupo La Oreja de Van Gogh. Tras su ruptura con Brian Villegas, le acusó de maltrato y lanzó fuertes declaraciones en contra de Odalys Velasco, la mujer con la que supuestamente su exnovio le habría sido infiel.

De hecho, hay una campaña de Change.org con más de 420.000 firmas que le pide a Mark Zuckerberg cancelar las cuentas de redes sociales de Yeri porque, según expone la solicitud, comparte contenido que incita al odio, es agresora y no publica contenido que aporte a la sociedad.