La mallorquina Angy Fernández ha aprovechado su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 470.000 seguidores, para expresar cómo se siente actualmente, ya que se encuentra en una mala situación laboral después de haber terminado su último trabajo, el musical de Antonio Banderas, Godspell.

"No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso", ha explicado la actriz, que confiesa que su profesión es difícil y que ya está reinventándose porque "esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción".

Conocida por interpretar, entre otros muchos otros papeles, a Paula en la serie Física o Química, Angy no quiere rendirse y tanto la actuación como la música son su pasión. Por ello, el teatro musical es el mejor sector en el que puede trabajar: "En el teatro musical podía hacerlo todo, puedo hacerlo todo y me encanta ese camino. Ojalá se valorara más aquí". "He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerase actriz, he ido manteniéndome, pero negando mi voz y lo que me nace hacer", afirmó a través de su cuenta de Twitter, donde se desahogó.

Sin embargo, estas declaraciones han formado algo de revuelo y Angy ha borrado los tuits y durante la mañana de este martes ha vuelto a hablar en su cuenta de Twitter. "No sé muy bien por qué escribo a veces lo que escribo, por qué soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas", ha expresado la mallorquina, que ha insistido en que "estaba triste y quería "contar su realidad". "No estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañerxs", ha confesado.

No se muy bien porque escribo a veces lo que escribo,por que soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas.

Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien. — Angy (@AngyFdz) 1 de febrero de 2023

La actriz y cantante ha contado, incluso, que varios programas y periódicos le han escrito para que cuente "la dura situación que está viviendo" aunque ella insiste en que "no está en la mierda" y que "solo quería ser escuchada". "De hecho, estoy enamorada y sin parar de crear. Podría aprovechar que saco single", ha revelado.

A pesar de la situación, la actriz está disfrutando de unos días en Mallorca, tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde ha subido varias fotografías desde el Castillo de Bellver y por Valldemossa: "Hace falta la lluvia y el sol para poder ver los colores", ha escrito.

El nuevo amor de Angy, el actor Pepe Nufrio

Pepe Nufrio es un cantante y actor que se ha centrado principalmente en el teatro interpretando diferentes papeles en Jesus Christ Superestar, Donde mueren las palabras, Into the woods y Grease, entre otros. También ha coincidido trabajando con Angy en Godspell donde probablemente haya sido donde ha surgido el amor.

A pesar de que la cantante no ha confirmado la relación como tal, se sospecha que Pepe es la persona de la que la mallorquina está enamorada, por una de las fotografías que ha subido ella en su Instagram donde sale abrazada con el actor. De hecho, él ha sido el acompañante en el viaje que ha hecho la mallorquina a su lugar de origen.

Ruptura con Jaime García, con el que llevaba 7 años

La actriz y cantante mallorquina publicó, hace poco menos de un año, en Twitter una fotografía en el que mostraba una búsqueda de Google con la cuestión: "¿Cuánto tiempo dura el duelo de una ruptura amorosa?", y junto a la que especificaba: "Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual. Se pasa bastante mal, como ya sabréis. Solo espero que no me dure 2 putos años".

También compartió una captura de pantalla de su móvil en Instagram en el que se veía que podría haber eliminado la conversación de WhatsApp con su pareja Jaime García. Durante esos meses también compartió en sus redes sociales la noticia de que su perro Elvis había fallecido.