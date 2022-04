Angy Fernández rompe con su novio con el que llevaba 7 años

Angy Fernández podría haber roto con su pareja, Jaime García, después de siete años de relación.

Aunque no lo ha indicado de forma clara, la actriz y cantante mallorquina ha publicado en Twitter una fotografía en el que muestra una búsqueda de Google con la cuestión: "¿Cuánto tiempo dura el duelo de una ruptura amorosa?", y junto a la que especifica: "Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual. Se pasa bastante mal, como ya sabréis. Solo espero que no me dure 2 putos años."

Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual🤪

Se pasa bastante mal, como ya sabréis.



Solo espero que no me dure 2 put0s años👍 pic.twitter.com/NBSEELcZjO — Angy (@AngyFdz) 20 de abril de 2022

También ha compartido una captura de pantalla de su móvil en Instagram en el que se ve que podría haber eliminado la conversación de WhatsApp con su pareja Jaime García.

En esta se ve una notificación de la aplicación de mensajería que indica que está en proceso la eliminación de más de 29.000 mensajes, un gesto que es conocido entre los jóvenes por ser un paso difícil de dar tras las rupturas sentimentales.

La muerte de su perro Elvis

Hace dos semanas, Angy compartió en sus redes sociales la noticia de que su perro Elvis había fallecido. Lo hizo con una fotografía de su mascota en un parque y con una flor y las siguientes palabras: "Uno de los amores de mi vida, mi angelito, se ha ido. Y yo no sé cómo seguir con mi vida. Le he prometido que voy a estar bien. Pero no puedo. No sé".

Desde entonces ha compartido más publicaciones con imágenes de Elvis y compartiendo sus sentimientos respecto a la pérdida de su mascota. En todas ellas ha recibido mensajes de cariño, tanto de amistades que también son famosas como de fans anónimos.