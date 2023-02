Angy Fernández, la actriz mallorquina conocida por interpretar a Paula en Física o Química, además de muchos otros papeles, ha contado a través de su cuenta de Twitter que está enamorada y que su inspiración está mejor que nunca, "no para de crear", según cuenta.

Este fin de semana también estuvo desahogándose en sus redes sociales porque estaba pasando un mal momento laboral. La mallorquina, que terminó su trabajo en la obra Godspell de Antonio Banderas hace poco, lleva varios meses sin hacer castings, pero no se rinde: "Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción", ha afirmado.

Pepe Nufrio, el nuevo amor de Angy Fernández

Pepe Nufrio es un cantante y actor de teatro que ha interpretado papeles en Jesus Christ Superestar, Donde mueren las palabras, Into the woods y Grease, entre otros musicales, como Godspell donde probablemente haya sido donde ha surgido el amor con Angy.

A pesar de que la cantante no ha confirmado la relación como tal, se sospecha que Pepe es la persona de la que la mallorquina está enamorada por una de las fotografías que ha subido ella en su Instagram, donde sale abrazada con el actor.

La actriz está disfrutando de unos días en Mallorca con su pareja, tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde ha subido varias fotografías desde el Castillo de Bellver y por Valldemossa: "Hace falta la lluvia y el sol para poder ver los colores".

Ruptura con Jaime García, con el que llevaba 7 años

La actriz y cantante mallorquina publicó, hace poco menos de un año, en Twitter una fotografía en el que mostraba una búsqueda de Google con la cuestión: "¿Cuánto tiempo dura el duelo de una ruptura amorosa?", y junto a la que especificaba: "Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual. Se pasa bastante mal, como ya sabréis. Solo espero que no me dure 2 putos años".

También compartió una captura de pantalla de su móvil en Instagram en el que se veía que podría haber eliminado la conversación de WhatsApp con su pareja Jaime García. Durante esos meses también compartió en sus redes sociales la noticia de que su perro Elvis había fallecido.