La actriz Nicole Kidman ha publicado en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes de su estancia en Mallorca durante el rodaje en la isla de la serie Lioness. La ganadora de un Oscar ha compartido instantáneas en Valldemossa, Deià y en Palma, donde ha visitado el restaurante El Camino.

Nicole Kidman y Zoe Saldaña han triunfado entre sus seguidores al publicar un video en sus dos cuentas bromeando durante el rodaje. En las imágenes ambas debaten sobre cómo se pronuncia "Mallorca". "A ti te queda sexy", comenta Saldaña a Kidman.

El resto del casting también se ha sumado a la exposición del proceso en redes. En el caso de Laysla de Oliveira, ayer dijo adiós a la isla, tres semanas después de aterrizar para Lioness: "Me despido de lo que he podido llamar 'casa' las últimas semanas". En su perfil, ha destacado una serie de publicaciones que ha ido compartiendo a lo largo de su estancia, donde se aprecian la fiesta sorpresa que le organizaron por su 31 cumpleaños, su estancia en el hotel Can Bordoy con su pareja o una escapada rural entre viñedos con algunas personas del equipo.

Morgan Freeman también ha disfrutado de Mallorca, en concreto de su gastronomía. El actor de Hollywood visitó dos veces el restaurante Sandro para disfrutar de una cena con autentico sabor italiano.