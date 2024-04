¿Adiós a los cereales integrales? El importante aviso de los expertos sobre este desayuno

La realidad es que no hay ningún alimento ni cereal que, por sí solo, pueda hacer que perdamos grasa. De la misma manera, no hay cereales que de repente nos hagan engordar. Ya sea que consumas cereales o no, la clave para quemar grasa radica en mantener un déficit calórico al final del día y seguir una alimentación equilibrada es fundamental para comenzar a perder peso.

Sin embargo, no es suficiente mantener un déficit calórico durante un solo día. Si tu objetivo es perder grasa, es necesario mantener una dieta hipocalórica (consumir menos calorías de las que se gastan) a largo plazo. Pero siempre es importante mantener flexibilidad en la alimentación y disfrutar del proceso.

Varios tipos de cereales que toman mayores incluso los niños durante su desayuno. / Prensa Ibérica

Muchas personas no incluyen suficientes cereales integrales en su dieta, y el objetivo inicial debería ser incorporar al menos la mitad de los cereales en su forma integral.

Los expertos en salud de la institución estadounidense proporcionan información en su sitio web sobre los diferentes tipos de cereales y señalan las razones por las que deberíamos optar por los cereales integrales en lugar de los refinados o enriquecidos.

La colaboradora de televisión Boticaria García explica a través de sus redes sociales que tras un estudio realizado los cereales integrales y la propia avena se digieren de una manera menos eficiente de los que podríamos pensar.

Tras el experimento en el que algunas personas se tomaban 30 gramos de fibra al día se dieron cuenta de que esas personas perdían más grasas entre sus heces y no engordaban tanto al no consumir tanta cantidad. Además, la comida integral es más saciante por lo que no hace falta consumir tanto. Incluso, los alimentos integrales ayudan a un mejor comportamiento del aparato digestivo del cuerpo.