El Mallorca juvenil pierde con el Atlético y dice adiós al triplete

El Real Mallorca juvenil ha perdido con el Atlético de Madrid (1-2) en la semifinal de la Copa de Campeones y se ha quedado sin la posibilidad de firmar un triplete que hubiese sido histórico. El partido prácticamente se ha decidido en una primera parte en la que los bermellones se han sentido inferiores a su rival. En la segunda parte, más igualada, los jugadores del equipo madrileño también han sido más efectivos.

El juvenil del Mallorca cierra, tras caer eliminado, una temporada brillante e histórica, en la que ha ganado el Grupo 3 de la División de Honor y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey.

Decepcionante primera parte del Mallorca, incapaz de hacer frente a un Atlético de Madrid superior desde el pitido inical. Superados anímica, física y tácticamente, los bermellones han sido incapaces de poner a prueba al portero rojiblanco.

Si Luismi Morales casi ni ha tocado el balón, a Joan Pol le ha tocado estar concentrado en todo momento. Tras unos primeros minutos, escasos, de tanteo, el Atleti se ha dado cuenta de que el Mallorca le tenía excesivo respeto. Y los pupilos de Fernando Torres han aprovechado la situación para acudir a todos los balones divididos y al choque siempre al límite.

Tras un aviso desde lejos en el minuto 8, Iker Luque ha hecho intervenir a Joan Pol -que ha sacado el tiro raso con un pie- al cuarto de hora. Presión en centro del campo, buscando la superioridad en banda y usando su fortaleza física, los atléticos han dominado el ritmo yel juego. Hasta el minuto 22 no ha llegado el Mallorca al área rival, pero sin peligro.

El gol de Omar Janneh ha hecho justicia en el minuto 32. El internacional español ha jugado con sus marcadores en un córner y ha rematado con el pie en el primer palo; ha despejado Joan Pol, pero el propio delantero ha remachado a la red (m.32, 0-1).

Con el 0-1, el Atleti se ha replegado en su campo. Todos atrás, tapando huecos ante un Mallorca que movía el esférico de lado a lado sin encontrar huecos. Y cuando tenían el balón, los madrileños se dedicaban a tocar, sin ningún tipo de vergüenza, esperando a que los bermellones subieran su presión. Con el marcador a favor, han buscado sin tapujos defender y salir a la contra.

Así se ha terminado la primera mitad, con el Mallorca tocando con excesiva parsimonia y el Atleti defendiendo, con agresividad y sin concesiones.

Segunda parte más igualada

Ha salido mejor el Mallorca tras el descanso, obligado por el marcador en contra. Le ha dado un poco más de velocidad al balón y se ha ido más arriba, pero el Atleti no se ha arrugado y ha seguido peleando al límite cada pelota. Carlos Muñoz ha hecho dos cambios ofensivos, en busca de una respuesta.

Aun así, la primera ocasión clara ha sido de Janneh, tras robar el Atleti en medio campo. Joan Pol ha evitado el 0-2 en el minuto 60 tras dos recortes dentro del área del atacante. Pero el mallorquín no ha podido evitar el gol un minuto después: nuevo robo, pase en profundidad de David Muñoz al lateral zurdo Julio Diaz, que bate al portero mallorquinista (m.61, 0-2).

Ya no había nada que perder y lo ha intentado el Mallorca, pero Axel Bejarano no ha acertado con la meta de Luismi. Ha jugado a favor de su ventaja en el marcador el Atleti, que tampoco tenía prisa. Mientras, los bermellones no encontraban la forma de crear peligro en una segunda parte mucho más igualada.

Gabi Rodríguez le ha puesto emoción a la semifinal en el minuto 88, al rematar de tacón un centro desde la banda derecha de Scuri, que había recibido un pase en profunidad de Guzmán (m.88, 1-2). Los minutos finales han sido intensos, con el Mallorca buscando el área atlética y los madrileños intentando que no pasara nada más hasta el pitido final.