Barrenetxea, jugador de la Real Sociedad: "Le cogimos tirria al Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey"

El delantero de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, ha reconocido este mediodía en una entrevista concedida a Radio Marca Donosti que los jugadores del equipo txuri-urdin le cogieron "tirria" al Mallorca después de haberse enfrentado al conjunto bermellón en semifinales de la Copa del Rey. Cabe recordar que en el encuentro entre Real y Mallorca de Liga, que se jugó entre la ida y la vuelta de las semifinales, Mikel Merino hizo estallar la polémica con mandando a callar a la grada tras anotar el 2-1 que les dio la victoria en el tiempo de descuento.

Los jugadores del Mallorca respondieron al gesto de Merino sobre el césped del Reale Arena tras haber superado a los donostiarras en penaltis. Allí, celebraron el pase a la final imitando la celebración del centrocampista internacional español. Tras aquella celebración, parece que todavía siguen saltando chispas entre ambos equipos.

"Le cogimos tirria al Mallorca en esa eliminatoria. Ya no se trata de portarse bien o no, pero tú haces una cosa y luego te la comes. Tampoco fue por los gestos, que me pareció un poco lamentable, pero también fue sobre todo al final por su juego, ya que no te dejan jugar, te agarran, te empujan, y eran ellos los que decían que nosotros llorábamos", ha expresado Barrenetxea, quien también ha contado que en la final, de la que confesado que tan solo vio diez minutos porque se quedó dormido, iba con el Athletic por cercanía con algunos compañeros y por la trayectoria del conjunto vasco, que llevaba más de cuatro décadas sin levantar la Copa.

Además, también ha revelado la rabia que generaba en la plantilla el ganar la eliminatoria al Mallorca: "Sí que había bastante rabia y ganas de ganar esa semifinal, ya no solo por llegar a la final, sino también por ganarles a ellos". "Prefería que ganara el Athletic a gente a la que tengo rabia, entre comillas, porque nos han eliminado", ha añadido.