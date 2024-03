La opinión de Gabriel Forteza del Valencia CF-RCD Mallorca: Y la Copa, ¿pa' cuando?

Pues ya. Se acabaron las excusas, las supersticiones, el orden que altera el producto y todo lo que se quiera. El Mallorca entra desde ya en modo Copa absoluto, aunque en Mestalla ya se viera un atisbo.

Por ejemplo, en la alineación. Porque espero que alguien me convenza de que, si no hubiera final de Copa a la vista, también se hubieran quedado fuera del once jugadores como Rajkovic, Raíllo, Samu Costa, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez. Todos ellos, si Copa a la vista, hubieran estado contra el Valencia de inicio. Decisión correcta y acertada de Aguirre.

Además, el partido tuvo tintes de ensayo. Controlador en la primera parte con gran nivel defensivo y ataques de portería a portería en la segunda mitad como si estuviera en juego un título a veinte minutos para el final.

Y considero que el Mallorca aprobó el examen sin prórroga ni penaltis, claro. El punto es bueno. Otro más para seguir sumando en pos del objetivo principal, la permanencia en Primera.

Ahora llega el segundo objetivo, la Copa del Rey. Llega una semana intensa, emocionante, ilusionante y con miles de mallorquinistas prestos y dispuestos a viajar, sufrir y quién sabe si disfrutar.

Se lo merecen todos, sobre todo Omar Mascarell, el único damnificado de Mestalla, una lástima.