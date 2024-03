L'opinió de Ricard Pla del Valencia CF-RCD Mallorca: El Mallorca deixa dos punts a València

Si durant tota la setmana només s’ha parlat de la final de la Copa, encara ens queden sis dies més. Del partit de Mestalla, se’n parlarà avui o demà, i la resta seran especulacions amb vista a la gran cita de Sevilla. Mentrestant, el Mallorca deixà dos punts a Mestalla, que, si hagués guanyat, l’haurien mantingut a la mateixa distància que tenia en arribar al partit. Després de les victòries del Cadis i del Sevilla, ara els mallorquinistes són a sis punts de la zona de descens, situació que no està malament. Però, una cosa quedà clara: les intencions de l’entrenador Javier Aguirre en el plantejament del partit: rotacions importants i titularitat per primera vegada a la lliga per a Dominik Greif.

El porter eslovac no va decebre ningú i exhibí la seva categoria en un parell d’intervencions que evitaren la derrota del Mallorca. Aquesta va ser la gran novetat a l’alineació inicial i, si era per posar a prova Dominik Greif, sense cap dubte la passà amb matrícula d’honor. L’altra sorpresa relativa la vàrem tenir a la banqueta, amb homes que per Aguirre són insubstituïbles: Raíllo, Dani Rodríguez i Antonio Sánchez. Només el tercer, perquè és el més jove de tots tres, va tenir uns minuts al final del partit. El Mallorca sortí il·lès de Mestalla fent el partit que li hem vist fer tota la temporada.

Ahir, però, els homes de davant no tingueren encert, sobretot el desconcertant Larin. El canadenc, que ve de fer un bon paper amb la seva selecció, tornà a firmar un partit lamentable i va acabar essent canviat en el descans, perquè, a més a més, va ser amonestat. En tot cas, ni Abdon Prats ni tampoc Muriqi no varen millorar l’atac mallorquinista.

A hores d’ara, dir que els jugadors no tenien el cap en la final seria faltar a la veritat. L’empat no està malament i si ha de servir per tornar amb la Copa, encara serà més bo.

