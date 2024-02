Javier Aguirre se mostró tan aliviado como autocrítico en la sala de prensa tras el triunfo ante el Rayo (2-1). «En la primera mitad estábamos demasiado nerviosos por la necesidad de ganar y vi un poco tenso al equipo. El juego no me gustó, teníamos mucha necesidad. No estuvimos bien con la pelota y tampoco sin ella. En la segunda parte se abrió el partido y el marcador nos dio mucha seguridad pero se nos acabó la gasolina y regalamos el empate. Vi más cerca el 1-2 que el 2-1. Otros días hemos merecido más la victoria, pero el resultado es bienvenido, nos da un respiro importante. Estamos en la guerra», reflexionó.

