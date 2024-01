Minuto 91: Esto no puede volver a pasar jamás en Son Moix

Nada es más importante en el Mallorca que su afición. Es lo que le da sentido a todo, es el corazón del club y merece ser tratada con respeto. Lo que sucedió el sábado en la previa ante el Betis no puede volver a pasar jamás y no me refiero precisamente a la derrota. Fue desagradable e incómodo para los presentes y chirría la sensación de improvisación en una organización de elite que mueve tantos millones de euros. El club defiende que la recolocación de asientos en la Tribuna Oeste solo afectó a 43 abonados, y es cierto, pero la realidad es que molestó a una hinchada entera que se sintió extraña en su propia casa.

Esta propiedad es modélica en muchos aspectos, se merece el reconocimiento del mallorquinismo por todo lo que está haciendo, eso es indiscutible, pero no es perfecta. En la planta noble de Son Moix deben hacer autocrítica, asumir con naturalidad que se han cometido errores evitables y tratar de adelantarse a situaciones parecidas en el futuro. Es la vida, pero es injustificable que la hinchada rival pueda cambiarse de tribuna de forma impune porque eso también es faltar al respeto a los que están siempre en Primera, Segunda y Segunda B. Mejorar la experiencia del aficionado que acude al increíble estadio que se ha convertido Son Moix no solo es estar más cerca del césped o tener mejores asientos, algo que se ha logrado gracias al gran empeño del máximo accionista Andy Kohlberg y a la gestión de Alfonso Díaz. Hace bien el Mallorca en llamar uno a uno a los socios afectados por lo que pasó, es un detalle que le honra, pero es obligada una compensación de alguna manera, aunque sea decorativa. Si se ha superado la histórica cifra de veinte mil abonados es que se han hecho muchas cosas bien, aunque no pasa nada si se asume que todavía hay margen para crecer en todos los sentidos, como cuidar a los tuyos por encima de todas las cosas. Barrero se inmola La rueda de prensa de Juanma Barrero fue mucho más interesante que el enésimo partido en el que el Atlético Baleares demostró que le cuesta un mundo ganar partidos. «Si no vienen fichajes estamos liquidados», se atrevió a decir el preparador tras el triste empate ante el Sanluqueño. O se debe ver muy fuera del banquillo o es que le va la marcha. O las dos cosas. Porque estas palabras son una bomba ante la dirección deportiva, pero también dentro del vestuario.