«Hemos sido muy atrevidos, hemos estudiado en estos días todo lo posible al rival y creo que el equipo ha sido muy agresivo, nos trajo esos tres goles en la primera parte», ha señalado Martin Valjent tras la victoria del Mallorca ante el Girona (3-2). «El partido se complicó en la segunda parte, pero al final nos ha bastado con esos tres goles de la primera», ha añadido.

«Es un equipo que está haciendo una liga fantástica, es el líder y está haciendo un fútbol fantástico», ha recordado el central eslovaco sobre el Girona. «Nosotros, con nuestros puntos fuertes, hemos podido contrarrestarles y creo que lo hemos conseguido; sobre todo en la primera parte», ha señalado Valjent, y ha agregado que «la segunda parte se ha complicado jugando con uno menos». «Y es el peor equipo que en este momento te puede tocar», ha incidido sobre todo el tiempo que el Mallorca ha estado en inferioridad.

«La gente hoy ha sido un factor muy importante y nos ayudó a sobrevivir estos últimos minutos y pasar la siguiente ronda», ha destacado el eslovaco sobre la afición mallorquinista, que ha sido muy importante para que el equipo haya podido mantener la victoria: «Cuando hemos estado intentando defender, sobre todo la portería para que tengan el menor espacio posible dentro del área».

«Ha habido muchos duelos, creo que ha sido bonito y estamos contentos de poder pasar a las semifinales», ha concluido Valjent.

Abdón Prats: «Es algo muy mágico»

«Desde el día del Villarreal ya estaba concentrado en el Girona», ha señalado Abdón Prats, que esta noche ha marcado un doblete con el que alcanza los 13 goles en Copa del Rey vestido de bermellón. «Estoy muy feliz, es muy especial vivir este momento con nuestra gente», ha señalado el de Artà.

«Da igual el rival, si el equipo está concentrado al cien por cien es muy difícil de batir. Lo hemos demostrado ante el mejor equipo de la Liga», ha destacado el delantero, que tenía buenas sensaciones antes del partido: «Ya conozco estas noches, además hacía una luna espectacular, como el día de Sant Joan (en referencia al ascenso contra el Deportivo en 2019). Es algo muy mágico, ya me he emocionado al salir al campo».

Sobre su primer gol, el primero, en un disparo desde fuera del área, Abdón ha señalado que «estaba activo y tal como estaba con el cuerpo, pensé que si le pegaba como ya sabía, de empeine, que e portero no se lo esperaba». Y del penalti ha indicado que «aún no sabía si lo iba a pitar, pero ya estaba concentrado» para no fallarlo pes ea que el Mallorca ya ganaba por 2-0.