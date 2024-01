Andy Kohlberg, presidente y «accionista mayoritario» del Real Mallorca: «Todos estaríamos en problemas, si le dijera al entrenador a qué jugador debe alinear»

Presidente y «accionista mayoritario» del Real Mallorca. Andy Kohlberg (Nueva York, 1959) habla en el nuevo espacio VIP de Son Moix, a pie de césped. Desgrana con su habilidad de consumado doblista de tenis la propiedad del club y sus objetivos. La pregunta que más tarda en contestar tiene como protagonista a Robert Sarver.

¿Se ha convencido ya de que el fútbol es más complicado que el tenis?

Sí. Desde luego que poseer y gestionar un negocio deportivo es complicado por ponerlo breve, pero lo importante es que intentamos formar parte de la isla. La renovación del estadio pretende que la gente no solo venga a los partidos, sino también a conciertos, fiestas de cumpleaños o eventos empresariales durante todo el año.

Pero los aficionados auténticos quieren ver un partido de fútbol, no un show de Las Vegas.

Tampoco yo quiero ver un show de Las Vegas. Pretendemos mantener el fútbol para los aficionados que lo aprecian en toda su pureza, que llegan cinco minutos antes del encuentro y se van a los cinco minutos del pitido final, lo cual me parece estupendo. Les ofreceremos un espectáculo a su gusto, pero también tenemos una experiencia para las personas que quieran acudir a un entorno VIP con bebidas y pizza, en compañía de sus amigos y familiares. Queremos ambas cosas.

No siempre son fáciles de conciliar.

Insisto en que no se trata de importar la atmósfera de los deportes americanos. Nunca tendremos animadoras ni pom pom girls, pero sí experiencias para los distintos tipos de gente que vive en la isla. Hay personas que lleva décadas siguiendo al equipo, y residentes alemanes que son del Bayern, queremos atenderlos sin distinción. En el nuevo Son Moix, todo el mundo tiene un mejor asiento, y una visibilidad igual o mejor que la que tenía antes.

¿Es usted el propietario actual del Real Mallorca?

Soy el primer accionista y también tengo la mayoría de la propiedad. Steve Kerr y Steve Nash son copropietarios, al igual que Stuart Holden, exfutbolista de la MLS estadounidense y de la Premier, hoy comentarista deportivo.

Con los bases Nash y Kerr, el Mallorca es el primer club de la NBA en Europa.

Es un club con un trasfondo tenístico, baloncestístico y futbolístico.

¿Puede decirme la alineación del Mallorca hoy ante el Celta?

El entrenador tiene autonomía absoluta, nunca le diría con quién ni cómo jugar. Si le indicara a quién debe alinear, todos estaríamos en problemas.

¿Cada fichaje pasa a través de su manos?

Prácticamente, sí. Desde luego, todas las contrataciones del primer equipo lo hacen.

Siempre he pensado que usted se enamoró de Mallorca, no del Real Mallorca.

Ambas cosas. Es probable que la isla fuera un factor decisivo para que quisiéramos crear un club distinto a cualquier otro de España. En parte, porque Mallorca es un lugar diferente y único en toda Europa.

¿Qué hace diferente a Mallorca, en una palabra?

La diversidad. Geográfica, en cuanto a sus montañas y playas. También en la gente, con turistas conviviendo junto a mallorquines que llevan aquí desde generaciones. Además de su posición central en Europa, con cientos de millones de personas viviendo a menos de dos horas en avión de Palma.

Usted apoyó a Robert Sarver hasta el último minuto, ¿es injusto lo que le ocurrió?

(Treinta segundos de silencio). Sí, creo que el retrato efectuado por la prensa magnificó muchos de los asuntos que rodeaban a los Phoenix Suns, que no fueron presentados de un modo equilibrado y justo. Por otra parte, él no era inocente al cien por cien. Cometió errores, hizo cosas que no eran ideales, pero fueron exageradas y ampliadas desproporcionadamente por los medios. El castigo que sufrió no se ajustó a su conducta.

En Mallorca nos sentimos seguros, porque no puede usted llevarse de vuelta a Estados Unidos la espectacular renovación de Son Moix.

Jajaja. Creemos en la isla y en la entidad, pensamos que hemos hecho algo especial para ambos. Desde un principio, no queríamos ser un club español más. Ha llevado un tiempo pero, como puede contemplar a su alrededor, no es un estadio típico.

¿Hablamos de cien millones de euros de inversión total?

Es una cifra bastante ajustada. No buscamos inversores para alcanzar una suma determinada, compramos el club reuniendo a gente que conocíamos. Mi relación con Nash o Kerr se remonta a veinte años atrás, a varios de los socios podría llamarles amigos.

¿Todo este esfuerzo se debe a la predicción de que el fútbol será un día importante en Estados Unidos, un razonamiento que es el Santo Grial deportivo?

No, pensamos que el fútbol continuará creciendo en Europa. El triunfo del Mallorca no depende de la proyección de este deporte en Estados Unidos, depende de nuestra propia habilidad para ser innovadores, para atraer a aficionados, a empresas, a espónsores, a las autoridades y a la comunidad.

En Estados Unidos se conoce el precio de cualquier club, los Lakers o los Rams, ¿cuál es la cotización del Real Mallorca?

No lo sé, no es mi trabajo determinarlo y tampoco importa.

¿Escucharía ofertas por el club?

No.

¿Cuántos jeques árabes le han contactado para comprar el Real Mallorca?

Ninguno.

Hace tres años me dijo que el Mallorca no es un equipo de cuatro entrenadores por temporada, pero Javier Aguirre solo ha ganado tres partidos en este campeonato.

Mira, la estabilidad es muy importante para este club. Demasiados clubes toman decisiones con excesiva rapidez, echando al entrenador, a un jugador o lo que sea. Si analizas cómo se dirigen los clubes punteros, están marcados por la estabilidad. San Antonio Spurs y los Miami Heat de Pat Riley en la NBA, o los Patriots en la NFL, no han cambiado de entrenador y director general en dos décadas. Mi convicción es que los equipos mejor dirigidos se basan en la paciencia, y en un horizonte a largo plazo. No creemos en tomar decisiones drásticas por una racha de dos o tres derrotas.

Entrevisté a Pat Riley en Mallorca, un carisma monumental.

Al contrario que yo.

Usted tiene otro estilo. La posición del Mallorca en la Liga está ahora mismo por debajo de su presupuesto y de sus fichajes. ¿No está preocupado?

No hemos tenido la mejor primera vuelta, obviamente, pero estamos jugando mejor y me siento muy confortable con la dirección de los jugadores y del club. Hemos tenido mala suerte y malos partidos, pero marchamos en la buena dirección y estoy muy feliz de los últimos encuentros. Estoy seguro de que jugaremos mejor en la segunda vuelta.

¿Ha visto todos los partidos?

No en directo, pero sí por televisión, me pillan las cinco de la mañana frente a la pantalla.

¿Disfruta viendo los partidos?

Es estresante, disfrutar no es el término exacto. Sufrimiento, esta es la palabra que buscaba. El partido del Mallorca son las dos horas más difíciles de la semana.

Se reserva usted siempre la mejor parte de la respuesta para el final. La alta sociedad local, los vecinos de su casa de Palma, reclaman desde siempre que un mallorquín ocupe un puesto honorífico en la cima del club.

Sería estupendo, pero creo que podemos triunfar tanto con este tipo de persona como sin ella. No creo que sea un requisito para alcanzar nuestros objetivos. Si surgen el perfil o la situación adecuadas, actuaremos, pero no me paso horas pensando en ello.

¿Qué jugador del Real Mallorca le proporciona más placer?

Es cómo preguntar a cuál de tus hijos quieres más. Es un esfuerzo colectivo, porque se trata de un deporte de equipo. La virtud que más valoro es la competitividad.

¿Delaware es un paraíso fiscal?

La sociedad propietaria del Mallorca no está radicada allí por razones fiscales, no tiene nada que ver. En Estados Unidos pagamos impuestos en la zona donde vivimos. Delaware es un Estado donde las empresas se constituyen con mucha frecuencia, porque sus leyes son más fáciles y quizás más justas. Muchas empresas estadounidenses tienen su sede allí aunque mantengan su actividad en California.

Encajó usted el descenso del Mallorca a Segunda sin inmutarse. ¿Es por su sangre fría o porque en las ligas americanas cerradas no hay pérdida de categoría?

Tenemos un horizonte a largo plazo, por lo que podemos asumir los baches que atravesamos en el camino. Si desciendes a Segunda con un proyecto a dos años vista, lo contemplas como una catástrofe. Si estás trabajando con una perspectiva de veinte años, ese mismo descenso se convierte en un reto a superar.

Aunque se mantiene usted ajeno a las decisiones tácticas, ¿le ha preguntado a su gente qué pasa con Darder?

De nuevo, hay que ampliar el horizonte, así que no creo que nadie esté especialmente preocupado. Es un gran jugador, que fichó porque ama la isla y quería regresar a ella. Estamos muy felices de tenerlo aquí, y completamente seguros de que jugará con su misma calidad de siempre.

Si hay algo más difícil de comprender que el fútbol, es la gente de Mallorca.

He tenido grandes experiencias con los mallorquines. Son amistosos, genuinos y acogedores. Estoy tan agradecido como sorprendido por lo naturales y sinceros que se han mostrado siempre conmigo.

Un socio del Mallorca llamó «mono» a Vinicius durante el partido en Son Moix.

Es algo terrible. No hay espacio para el racismo en el fútbol. Ni tampoco en la vida, por supuesto. Ahora bien, no podemos controlar lo que sale de la boca de uno de nuestros aficionados. El club y LaLiga reaccionaron muy bien. Ganamos el primer asalto para lograr una condena, y creo que tiene prohibida la entrada en el estadio durante un número considerable de años. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero no puedes evitar que los aficionados se expresen durante el partido. Tenemos que educar a la gente, de modo que quede claro que el racismo es intolerable para todo el mundo.

Ha hablado de una planificación a veinte años vista. En un plazo más concreto, ¿qué será el Mallorca de aquí a cinco años?

Nuestro objetivo es mantenernos con consistencia en el top ten de LaLiga, en la mitad de cabeza de la tabla. Fuimos novenos el año pasado, pero hay una diferencia notable entre conseguirlo una vez o que sea habitual. Para lograrlo hay que progresar y efectuar mejoras en diversas áreas. Hemos avanzado en los fundamentos del club, con la renovación del estadio y el impulso a la Academia. De este modo, nos instalaremos entre los diez de arriba.

No pronuncia usted la palabra Champions, el gran tabú.

Es posible alcanzarla, pero no creo que sea realista plantearse que podemos ser consistentemente un equipo de Champions. Dado el tamaño de Son Moix y el dinero que se maneja en el fútbol actual, no diré que no vamos a alcanzar la máxima competición europea, pero desde luego que no cada año. Ahora bien, contemplando la gesta de Osasuna al llegar a Europa, podríamos igualarla un año aunque no situarnos con continuidad entre los cuatro primeros que acceden a Champions.

Un tenista como usted no ha fichado todavía para el Mallorca a un futbolista con la proyección de Rafael Nadal. O quizás Kang sirve de contraejemplo.

Obviamente, el plan es fichar a jugadores jóvenes y desarrollarlos, pero sabiendo que la lógica impone que estos jugadores querrán fichar por franquicias más poderosas. Tenemos que gestionar el Mallorca bajo esta premisa, estrellas como Take o Kang no se van a quedar en un club pequeño cuando reciban ofertas desde las alturas. Queremos ser vistos como una entidad que no combate esta tendencia, sino que la alienta, para recibir a jugadores jóvenes con potencial y estimular su crecimiento.

Una pregunta para el experto, ¿Djokovic es el mejor de todos los tiempos?

Si el criterio es el número de Grand Slams, entonces sí. Mantiene esa valoración apelando a otros baremos, pero es difícil emitir un veredicto definitivo.

No muestra usted una excesiva simpatía hacia Djokovic.

Mmmmm. Es obviamente fantástico, pero tengo amigos comunes con Federer y desde luego me he encontrado a menudo con Rafael Nadal, así que sufro un cierto sesgo hacia ellos dos.

Los mallorquines fueron incapaces de resolver el atasco del Lluís Sitjar en medio siglo. Entonces llegó el americano tranquilo, y alcanzó una solución.

Creo que Alfonso (Díaz, CEO del club) merece todo el crédito por esta solución.

En nuestro anterior encuentro me dijo que su esposa era la mejor de los Kohlberg, siempre me toca entrevistar al número dos de la pareja.

Y me mantengo en lo que dije, sigue siendo cierto.