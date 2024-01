Abdón Prats, uno de los futbolistas del RCD Mallorca más aclamados por la afición en el entrenamiento de puertas abiertas de este viernes, ha calificado como "positiva" la primera vuelta de LaLiga del conjunto bermellón. "Dentro de los altibajos que hemos tenido, creo que es positiva. Estamos fuera del descenso. Hay dos-tres equipos que apenas están sumando y tendrán que hacer una vuelta prácticamente de Champions League para lograr la permanencia. Es muy complicado ganar en Primera y más para los equipos que estamos abajo", ha analizado.

"Tuvimos una época en la que no estábamos cómodos, en la que no nos salían las cosas. Esto es el fútbol, no siempre podemos estar de la misma manera. El equipo confiaba en que los resultados llegarían y ahora se está viendo. Ahora hemos recuperado nuestra identidad y esperamos que vengan muchas victorias más", ha añadido.

El atacante de Artà ha explicado que la derrota ante el Real Madrid, por la forma en que se dio, refuerza al equipo: "Son partidos que te refuerzan y que te dan confianza. Jugar contra uno de los mejores equipos del mundo y perder 1-0 de esa manera te duele, pero hay que seguir en esta dinámica porque así llegarán los resultados".

El '9' bermellón ha dejado claro que el duelo ante el Celta del próximo sábado día 13 (16:15 horas) es muy importante de cara a la lucha por la permanencia. "El partido del Celta es clave. Habrá un ambiente precioso, una atmósfera especial. Tenemos que ir a por los tres puntos y que la afición nos lleve en volandas como cada partido que jugamos aquí", ha destacado.

Abdón se ha mostrado agradecido del apoyo de la afición en el entrenamiento. "Es especial para los jóvenes y los mallorquinistas en general. . Ya hace años que los más pequeños se engancharon. De 4, 8, 18 y 24 años… Están todos con el equipo y esto es lo máximo. El club está creciendo en todos los aspectos", ha comentado.

Para terminar, el atacante ha revelado su carta los Reyes Magos: "Que estemos muchos años en Primera División, que tengamos amor y salud y seamos felices".