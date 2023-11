Miquel Àngel Moyá, Serra Ferrer, 'Chichi' Soler... Así ven el aplazamiento del RCD Mallorca-Cádiz

Buena decisión. La gran mayoría de los expertos consultados por este diario dan su bendición a la decisión del Mallorca de solicitar el aplazamiento del partido contra el Cádiz, inicialmente previsto para este próximo domingo, por la ausencia de Vedat Muriqi, que ese mismo día debe jugar el partido internacional con su selección Kosovo contra Israel, aplazado en su día por la guerra entre este país y Palestina. Sin embargo, dudan de la conveniencia de estar tres semanas parado en plena competición.

Miquel Àngel Moyà: "No contar con tu jugador principal te puedes sentir perjudicado, veo lógico el aplazamiento»

«No se sabrá hasta que pasen los partidos», afirma Miquel Àngel Moyà, ex guardameta del Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe y Real Sociedad. «En la situación en la que está el Mallorca lo que quieres es jugar lo antes posible. Pero no tener a tu jugador principal te puedes sentir perjudicado. Si Larin llevara tres o cuatro goles a lo mejor no hubiera pedido el aplazamiento, pero veo lógico que se haya pedido», señala.

Serra Ferrer: "Muriqi no es un defensa al que podamos sustituir, es el 70 por ciento del gol del equipo»

Llorenç Serra Ferrer, que lo ha sido todo en el Mallorca, desde propietario a entrenador, defiende la postura del club. «El 70 por ciento del gol del equipo es Muriqi, no es un defensa al que podamos sustituir. Se supone que LaLiga es una competición seria, y si queremos que lo sea no se puede permitir que un jugador no pueda disponer de su mejor jugador porque el mismo día ha de jugar con su selección. Esto en la Premier es impensable», dice uno de los mejores técnicos de la historia del club, que considera que el Mallorca «hace bien en reclamar».

Respecto al parón de veinte días, cree que el equipo puede tomárselo como «una oportunidad para mejorar, sin la presión de los partidos. Le puede ir bien para buscar mejoras en el juego que con presión no es posible», finaliza.

'Chichi' Soler: "El Mallorca ha defendido sus intereses y ha hecho bien, pero entiendo al entrenador del Cádiz»

Francisco ‘Chichi’ Soler, ex jugador de la entidad rojilla, considera que el Mallorca «ha hecho bien, ha sabido defender sus intereses al sentirse indefenso o verse con menos potencial para ganar el partido». Sin embargo, Soler añade: «También entiendo al técnico del Cádiz, que lo que quiere es jugar y no estar tres semanas parado». De lo que duda es de que el parón pueda suponer una ventaja para los jugadores de Aguirre. «Es difícil, en plena competición, ver mejoría o empeorar el rendimiento con esta parada», concluye.

La voz discordante

Tomás Gibert, otro exjugador del Mallorca, es la única voz discordante en cuanto a la decisión del club de solicitar el aplazamiento del partido. «Yo hubiera jugado», afirma. «Si el club considera que esta era la decisión correcta ha hecho bien, pero dudo de que el aplazamiento sea beneficioso». «Está claro que Muriqi es un jugador muy importante para el equipo, por todo lo que aporta, que es mucho, pero considero que el equipo tiene armas suficientes para ganar al Cádiz sin el kosovar. Creo que la decisión del aplazamiento será más perjudicial que buena», añade. «Es difícil estar veinte días parado en plena competición», prosigue el ahora analista en IB3 Ràdio. «Si pierdes contra el Atlético de Madrid lo más probable es que entres en zona de descenso, y el partido contra el Cádiz era una válvula de escape», remata.

Tomás Gibert: "Yo hubiera jugado el partido, el equipo tiene armas suficientes para ganar al Cádiz sin Muriqi»

El también analista en la radio autonómica Tolo Ramón cree que como entrenador «hubiera optado por el aplazamiento porque Muriqi es el más determinante, tanto defensiva como ofensivamente». Más dudas le plantea los veinte días de inactividad. «Estar tanto tiempo parado es un dolor de cabeza porque los otros compiten y tú no, y verse abajo puede afectar psicológicamente».