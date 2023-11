El Real Mallorca se va con Darder y Raíllo al Villamarín

Con todo y con todos al Benito Villamarín. El Real Mallorca visita esta tarde uno de los escenarios con más lustre del fútbol español con la intención de dar la campanada y obtener un triunfo fundamental ante un Betis crecido. Los bermellones necesitan romper de una vez el pobre balance de una victoria en once jornadas, aunque el Benito Villamarín no se antoja como el estadio más asequible, precisamente.

Los bermellones deben sumar lo antes posible para no jugar con fuego y alejarse de los puestos de descenso, ahora a tres puntos. El regreso de Raíllo y Darder, está por ver si al once titular, eleva el nivel de un equipo que, por primera vez en todo el curso, no sufre ninguna baja, que ya es decir. Dani Rodríguez está tocado y el técnico Javier Aguirre ya deslizó ayer que «no está para noventa minutos», pero eso no significa que esté descartado para salir de inicio.

Todo apunta a que el preparador mexicano regresará a la defensa de cinco, con Raíllo en el centro de la zaga junto a Valjent y Nastasic. Gio y Jaume Costa, que descansó en la Copa del Rey, serán los flancos, aunque existe la posibilidad de que Maffeo salga de inicio tras superar su lesión y pase a la izquierda en lugar del valenciano. En el centro del campo el abanico de posibilidades es amplio y todo dependerá del estado de Dani y de si apuesta por la entrada de Darder, que no juega desde hace un mes ante el Valencia. Lo que parece seguro es que Samú Costa y Antonio Sánchez saldrán de inicio junto a Muriqi como delantero. Está por ver si el acompañante del kosovar será Abdón, que anotó un triplete en Boiro, o Larin, que se estrenó, aunque la velocidad del canadiense le concede más posibilidades.

Por su parte, el Betis llega después de nueve partidos sin perder y sumar tres victorias consecutivas en Liga Europa ante el Aris de Limassol, en competición liguera ante Osasuna y en Copa frente al Hernán Cortés.

Los andaluces, a un punto de los puestos europeos que marca el Athletic, cuenta para el duelo con la gran noticia de la vuelta del francés Fekir tras la gravísima lesión en la rodilla izquierda que se produjo el pasado febrero ante el Elche.

El galo es una de las referencias para Pellegrini, quien le podría dar minutos en función de cómo vaya un partido para el que recupera al lateral Youssouf Sabaly y Borja Iglesias, recuperados de sus respectivas lesiones.

Pezzella volverá al eje de la defensa junto al palmesano Chadi Riad, formado en el Atlético Rafal, San Francisco y el propio Mallorca y que cada vez está más asentado en esta posición tras la ausencia por lesión de Marc Bartra. No suele el chileno especular con en sus alineaciones y, por ello y pese a el riesgo de que reciba una quinta tarjeta que le dejaría fuera del derbi ante el Sevilla, contará con Isco como piedra angular de su juego. Todo un peligro.