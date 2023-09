Un baño para la vergüenza. El Mallorca ha sido vapuleado hoy por un Girona demoledor que ha sido capaz de ridiculizarle, sobre todo en una última media hora de la primera parte bochornosa, en la que ha encajado cuatro goles. Porque una cosa es que los catalanes sean el equipo revelación, que estén en forma y que estén en lo más alto de la tabla de Primera -provisional- y la otra es caer haciendo un papelón de dimensiones considerables (5-3). Aquí no se salva nadie. Por supuesto que es inevitable mirar hacia el banquillo.

Javier Aguirre es el máximo responsable de este esperpento porque no está dando con la tecla para sacar rendimiento a lo que tiene, pero también hay que mirar al césped, con jugadores que están muy por debajo del nivel que se le presupone. Perder en Montilivi ante este Girona podía entrar dentro de la lógica, pero jamás de esta manera, siendo superado de forma tan grosera. Justo esto es lo que duele. Y lo peor es que el martes llega el Barcelona, casi nada.

Y eso que el inicio del partido ha sido un espejismo de manual, mostrando a un Mallorca que ha pisado más el área en esos tres primeros minutos que en el resto del partido. Primero con un tiro alto de Darder, que después ha probado fortuna con un córner directo que ha despejado el portero, hasta que Tsygankov ha provocado penalti por manos. Muriqi, después de fallar dos en este arranque de temporada en Las Palmas y Granada, ha acertado desde los once metros para poner un sorprendente 0-1.

Sin embargo, aunque parezca extraño, ahí ha empezado a cavar su propia tumba. Se han ido descaradamente atrás, sin disimular. La pasada campaña estaba cómodo sin balón y concedía poco a los adversarios, pero esto es historia y el sistema defensivo, por mucho que venga de dos porterías a cero seguidas, es muy blando. Por eso limitarse a esperar a un Girona con mucha hambre, y que sabe lo que hace, es una temeridad.

Los catalanes han empezado su particular recital y los baleares estaban haciendo lo que podían, sin capacidad para detener el juego ni para levantar la cabeza. Dos remates de Dobvyk, otro de Iván Martín y un disparo de Savinho han advertido de lo evidente, que es que el gol iba a llegar. Y ha sido en el veintiséis. Samú Costa y Van der Heyden no despejan una falta lanzada por Aleix García y David López ha recogido el balón muerto para fusilar a Rajkovic. Y un minuto después, vía VAR, el colegiado ha señalado pena máxima por un plantillazo de Samú Costa a Yangel Herrera. Dovbyk chuta, pega en el palo y pone el 2-1. Y como todo siempre puede empeorar, ha llegado al tercero. Savinho regatea con facilidad a Maffeo, Dani tampoco le puede tapar y el centro lo ha rematado a placer, llegando desde atrás, Iván Martín, que se le había escapado a Samú Costa. Todo un horror defensivo que ha hecho que en once minutos el Mallorca bajara los brazos (3-1).

Lo mejor que podía suceder es que llegara el descanso, pero la tortura ha continuado. Yangel Herrera se ha aprovechado de un mal despeje de Valjent y ha soltado un derechazo cruzado imposible para Rajkovic (4-1).

La segunda parte ya ha sido un trámite. Aguirre ha cambiado a una defensa de cuatro, sin Van der Heyden y con Amath, pero la vida ha seguido igual. El africano y Muriqi, con dos testarazos, han intentado recortar distancias, pero la realidad es que se ha ampliado con otra acción que es para sonrojarse. Savinho ha hecho lo que ha querido en velocidad, se apoya en una pared con Dobvyk y bate a Rajkovic, con Valjent otra vez retratado. Larin y Lato han entrado, pero ya daba igual, no había nada que hacer y el paso de los minutos solo ha servido para agradecer que el Girona no siguiera con el pie apretado en el acelerador. La derrota ya era abultada y no hacía falta ensañarse. Eso sí, Abdón Prats, parte del escudo del Mallorca, se ha reivindicado con dos tantos que engrosan su estadística particular. Era su forma particular de pedir perdón a los suyos y de convertirse en 'pichichi'.

- Ficha técnica:

5 - Girona: Gazzaniga; Yan Couto, David Lopez, Èric (Juanpe, min. 65), Blind, Miguel; Aleix García, Herrera (Pablo Torre, min. 75); Tsygankov (Portu, min. 62), Iván Martín, Sávio (Valery, min. 76); y Dovbyk (Stuani, min. 62).

3 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Van der Heyden (Amath, min. 46), Jaume Costa (Lato, min. 65); Morlanes (Larin, min. 65), Samu (Antonio Sánchez, min. 78); Dani Rodríguez, Sergi Darder; y Muriqi (Abdón, min. 78).

Goles: 0-1, min. 4: Muriqi, de penalti. 1-1, min. 26: David López. 2 -1, min. 33: Dovbyk, de penalti. 3-1, min. 37: Iván Martín. 4-1, min. 45: Yangel Herrera. 5-1, min. 57: Sávio. 5-2, min. 88: Abdón. 5-3, min. 90+5: Abdón.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó al local Iván Martín (min. 79) y a los visitantes Samu (min. 31), Jaume Costa (min. 31), Morlanes (min. 33), Dani Rodríguez (min. 38), Javier Aguirre (min. 39) y Nastasic (min. 90+1).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 11.511 aficionados.