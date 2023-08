El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado este viernes que “sin Raíllo los otros capitanes deben dar un paso adelante”. Además, el técnico bermellón ha comunicado en la rueda de prensa previa al partido en Granada que necesita un fichaje en defensa. “Tiene que venir un central más sí o sí, ya me he puesto en contacto con Ortells para que haga la operación”, ha anunciado Aguirre. Para el partido contra los andaluces de este sábado a las 19:30 de la tarde, Raíllo, por la lesión, y Grenier, son los descartados. Todos los demás están a disposición del mexicano.

Para el ‘Vasco’ la figura del capitán se notará sobre todo en el terreno de juego. “No es medible el porcentaje de importancia que tiene Raíllo para el equipo, pero se nota su ausencia y sobre todo su presencia. Hace buenos a los demás. Aun así, no podemos depender de un jugador. Tampoco podemos depender de Muriqi”, ha mencionado. “He estado con Raíllo y vi la cirugía y, la verdad, no tenía demasiada buena pinta". Además ha dicho que en la pasada jornada no se jugó bien y que el equipo necesita ser “sólido en defensa para no ser vulnerables". “Merecimos perder ante el Villarreal, no jugamos nada bien. La gente casi llenó el estadio y hay que resarcirse cuanto antes", ha declarado.

"Puede competir durante todo el partido. No es tanto el sistema como el objetivo", Aguirre sobre Darder.

Sobre el resto de la plantilla, el técnico azteca ha explicado que Larin no está para ser titular. "Larin no está preparado todavía para estar 90 minutos en el campo". Respecto al mallorquín, Sergi Darder, Aguirre ha explicado que será titular. "Puede competir durante todo el partido. No es tanto el sistema como el objetivo. Darder sabe que viniendo aquí también compite por la salvación. El estilo de juego te dirá si estas en Primera o en Segunda”, ha explicado.

Sobre su próximo rival, el Granada, Aguirre ha explicado que los equipos de Paco López siempre saben tratar bien el balón. “Son equipos que juegan muy bien con la pelota y tiene muchas variantes ofensivas. Callejón y Melero son jugadores que trabajan mucho e intentan jugar siempre entre líneas. Habrá que estar muy atento, no merecen llevar 0 puntos. Lo que mejor hacíamos no lo estamos haciendo y no quiero que nos confundamos", ha expuesto.

También, al ser preguntado por su último enfrentamiento ante los granadinos, el 2-6 en Son Moix de hace dos temporadas, Aguirre ha dicho que es la derrota más dura que ha vivido desde que está en el Mallorca. “Fue la peor derrota que recuerdo con el Mallorca. Ese día entré en el vestuario y dije estamos en Segunda División, estábamos hundidos pero faltaban nueve puntos, hicimos siete y nos quedamos en Primera”, ha confesado.

Sobre el tema Rubiales, el técnico ha lamentado que no se le está dando protagonismo a las campeonas del mundo. “El hecho de Rubiales es una conducta reprobable. Lo que más me molesta es que no se hable del triunfo de las campeonas del mundo, que sólo ocurre una vez en la vida. En vez de hablar de Rubiales, tendríamos que hablar de Paredes, de Aitana, un talento espectacular en el fútbol femenino. La mejor jugadora del mundo es española y todo se queda de lado por este tema. A mí me parece que hay que darle el mérito que tiene. Lo que más me perturba es que no le pregunten por el título y sólo le pregunten por Rubiales”, ha razonado.

Finalmente, sobre las ventas que se están produciendo en Arabia, Aguirre piensa lo mismo que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. “Estoy completamente de acuerdo con Ancelotti. No es posible que perdamos un valor como Veiga, por ceros en la cuenta bancaria. Algo habría que hacer, se habla mucho del Fair Play, pero, fuera de España, van por libre y no le viene nada bien al fútbol europeo ya que está debilitando a las ligas. ¿Qué progresión puede tener allí el chaval? Ojalá se pongan límites”, ha lamentado.