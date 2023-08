Locura por Sergi Darder. El centrocampista artanenc ya está en su casa y la afición se frota las manos. El jugador, que ha aterrizado en la isla este viernes a las 13.37 horas procedente de Barcelona para firmar por el Real Mallorca, ha sido recibido en medio de una gran expectación por el director deportivo, Pablo Ortells; su mano derecha, Sergio Marty y el director de comunicación, Albert Salas. Una treintena de aficionados se han acercado a Son Sant Joan para dar la bienvenida al centrocampista, que ha llegado acompañado por su familia.

Darder, visiblemente feliz, no ha parado de firmar autógrafos y fotografiarse en la terminal con todos los que se lo han pedido. Los bermellones pagarán al Espanyol ocho millones más dos en variables y se convierte en el fichaje más caro de la historia del Mallorca. El jugador, de 29 años, pasará reconocimiento médico y se espera que esta tarde rubrique su contrato para vestir de rojo y negro las próximas cinco temporadas. "Desde el momento que tuve la oferta no tuve ninguna duda, estoy muy contento de estar aquí", ha dicho ante los periodistas. "No sé qué sentiré cuando me ponga la camiseta del Mallorca, pero mucha emoción seguro", ha agregado.

Su contratación ha disparado la ilusión entre el mallorquinismo porque considera que Darder es la guinda a un mercado de fichajes que eleva el nivel del equipo, a pesar de las dolorosas marchas de Kang In Lee y Galarreta. Más allá del propio Darder, el Mallorca se ha reforzado con Samú Costa, Cyle Larin, Omar Mascarell, Toni Lato y Siebe Van der Heyden. Pero es esta incorporación la que ha supuesto un salto en la autoestima de la afición.

El Espanyol dio su brazo a torcer ante la insistencia de la planta noble de Son Moix y del propio futbolista, que también estaba en la agenda del Celta y el Villarreal. Darder cobrará en estas cinco temporadas lo que hubiera percibido en cuatro con los ‘pericos’ y se convertirá, junto a Muriqi, en el jugador con la ficha más alta de la plantilla, con algo menos de tres millones de euros netos por curso.

Siempre fue el objetivo número uno para el centro del campo. El descenso del Espanyol, el segundo que ha vivido sobre el césped en tres temporadas, había acabado con el ánimo del jugador, que siempre mostró su deseo de jugar en Son Moix antes de finalizar su carrera.

El Mallorca, sabedor de que hacerse con el centrocampista supondría un salto de nivel enorme en el centro del campo, ha echado el resto para hacerse con sus servicios. Tras la marcha de Kang In Lee, el equipo que dirige Javier Aguirre había quedado huérfano de un perfil de futbolista capaz de conectar el centro del campo con la delantera. Darder, que se encuentra mucho más cómodo actuando como pivote o interior que como mediapunta, cumple con estas características. Tiene una gran velocidad en conducción que le permite romper líneas, algo que en la actual plantilla tan solo posee Dani Rodríguez.

Además, tiene gol, algo que necesita como el comer el Mallorca, que el año pasado se encomendó a Vedat Muriqi para esta tarea y que este curso estará acompañado por Cyle Larin y por Darder.

El balear inició su camino en Primera División en el Málaga en 2013. A pesar de su juventud, en poco tiempo se hizo un nombre en el equipo de la Costa del Sol y anotó seis goles. En la temporada 2015/16 fichó por el Olympique de Lyon por doce millones de euros. Fue en ese momento cuando dio un salto en su proyección internacional. En las tres campañas que militó en el equipo francés, en el que coincidió con el todavía mallorquinista Grenier, anotó cinco goles y repartió seis asistencias.

En 2017 fichó por el Espanyol, el club que le había captado del Manacor para jugar en sus categorías inferiores. Con los ‘pericos’ jugó seis temporadas (cinco en Primera y una en Segunda), en las que anotó veinticinco goles y dio veinte asistencias.

El año pasado Darder realizó su mejor campaña y marcó seis tantos y regaló otros cuatro, jugando las treinta y ocho jornadas de la Liga. De niño jamás pudo jugar con el Mallorca, pero lo bueno es que lo hará de mayor. Nunca es tarde.