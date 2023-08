El Mallorca ha cerrado la pretemporada con un nuevo empate, esta vez ante el Spezia (1-1), en un partido que ha servido para ver el esperado debut de Cyle Larin y en el que Javier Aguirre ha mostrado sus cartas de cara al inicio de la Liga, con un once perfectamente reconocible a expensas de las molestias físicas que han dejado fuera a Rajkovic y Valjent de la convocatoria. Un gol de Kouda tras un fallo de Baba y un tanto de Antonio Sánchez, que puede que no esté en el equipo a final de mes, han sellado un empate justo visto lo visto en Son Bibiloni.

El once que ha arrancado ante el Spezia Calcio es el que con casi toda seguridad comenzará la Liga ante el Las Palmas. Javier Aguirre ha confiado en la mayoría de ellos en los últimos partidos de la pretemporada y ante el conjunto italiano, el último test previo a lo serio, no iba a ser diferente.

El debut de Larin, que ha llegado en el minuto 64, ha sido una de las grandes noticias del encuentro. El delantero canadiense, el segundo fichaje más en la historia del club y al que se la ha notado la falta de ritmo, ha tenido casi treinta minutos por delante para empezar a adecuarse al estilo de juego del equipo.

Con más de 1.200 mallorquinistas abarrotando Son Bibiloni, además del presidente y dueño del club Andy Kohlberg, presos de la ilusión por el comienzo de la nueva temporada, el Mallorca ha planteado un partido serio. Amath, tan iluminado como siempre en ataque pero poco certero en la definición, ha sido de lo más destacado de una primera parte entretenida, con ocasiones para ambos equipos.

El senegalés ha avisado de sus intenciones en el primer minuto con un disparo mordido que ha repelido sin problemas Dragowski. En los primeros minutos el ritmo ha sido tranquilo, con cada equipo situándose todavía en el campo. El sol, que ha pegado con justicia, le ha jugado una mala pasada a Greif en una salida por alto que a punto ha estado de costarle el primero a los bermellones.

Dos errores consecutivos en la defensa del Mallorca por falta de entendimiento entre el central y el lateral han provocado sendos avisos de los atacantes del Spezia, que se han encontrado primero con un Copete expeditivo al corte y segundo con un Greif bien plantado en el suelo. Daniele Verde, pesadilla para los bermellones hace unas temporadas con el Valladolid, lideraba el juego ofensivo de los suyos.

A partir de ese momento el juego se ha agitado y los bermellones han empezado a volcar el campo, aprovechando sobre todo los contraataques. Dani Rodríguez ha probado fortuna por bajo, Morlanes por alto y Amath tras un disparo de Muriqi. El kosovar ha marcado tras una buena jugada trenzada, pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego.

Sin cambios en el once al arrancar la segunda parte (no así en los visitantes, con un once prácticamente nuevo), el partido se reanudaba a un ritmo más bajo, con el Mallorca mucho más replegado que en el primer periodo. Aún así, Muriqi se ha encontrado con una mala cesión, aunque no se ha decidido a chutar y ha desperdiciado una gran oportunidad.

Los italianos han salido con otro ímpetu, obligando a la defensa mallorquinista a esmerarse más que en la primera mitad. Un par de faltas más duras de lo que demandaba el partido han encendido los ánimos en ambos equipos. El debut de Larin en el 64, formado dupla de ataque con Muriqi, ha hecho que los aficionados se viniesen arriba, aunque el golazo de Kouda, tan solo tres minutos después tras un mal despeje de Baba, ha enfriado el ambiente.

El gol ha cambiado el guion, con el Spezia más replegado y el Mallorca adecuándose a jugar con dos delanteros puros, ganando mayor peso arriba pero perdiendo juego por dentro en el centro del campo. Antonio Sánchez, cuyo destino parece fuera del equipo, ha sido el encargado de poner el empate en el minuto 79 tras aprovechar un buen centro de Llabrés desde la izquierda.

Poco más ha ocurrido hasta el final del encuentro. El Mallorca pone punto y final a los partidos de preparación y afronta la semana decisiva antes de arrancar la Liga ante Las Palmas.