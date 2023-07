Con una sonrisa de oreja a oreja, Siebe Van der Heyden se ha mostrado eufórico por su llegada al Real Mallorca, aunque ha reconocido que ha tenido otras opciones sobre la mesa. “Estoy muy feliz de estar aquí, ha llevado su tiempo pero estoy contento por fichar por un equipo tan bueno. También había interés de otros clubes, pero cuando oí la oferta del Mallorca supe que quería ir ahí”, ha confesado en sus primeras declaraciones como bermellón en uno de los jardines del Vitalhotel Therme de Geinberg. Llevaba ya muchas horas en el resort en el que está concentrado el equipo, pero no ha sido hasta las 18 horas cuando se ha dejado ver, justo cuando ya estaban todos los documentos firmados.

El club bermellón pagará un total de 3,5 millones al Royale Union Saint-Gilloise por este central belga de 25 años y 1,85 metros, y que supone una gran apuesta del director deportivo, Pablo Ortells. El futbolista ha explicado que ya había estado antes en la isla y que eso era un valor añadido a la hora de apostar por vestir de rojo y negro. “Estuve de vacaciones y es un lugar muy bonito para ir y mis amigos me dijeron lo mismo, que tenía que ir ahí”, ha dicho en primera instancia antes de ir más allá. “Pero por supuesto que ficho por el Mallorca por razones deportivas. Era importante para mi carrera dar pasos hacia adelante en el Mallorca”, se ha apresurado a aclarar.

Van der Heyden ha desvelado que se había informado sobre el palmarés del técnico Javier Aguirre, con el que ya ha conversado. “He hablado hoy con él y me ha parecido una persona muy abierta y ya sé que es un muy buen entrenador, También he buscado en internet un poco de historia sobre él para conocer qué tipo de entrenador es y la verdad es que tiene mucha historia detrás y usa un sistema de juego en el que yo ya he jugado antes”, ha comentado satisfecho. De hecho, en Bélgica ya jugó con cinco defensas. “Eso es muy bueno para mí. Sé que tengo que trabajar duro y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”, ha añadido.

El internacional belga, al que le brillaban los ojos de alegría en cada respuesta, tiene claro lo que tiene que hacer a partir de ahora. “Primero de todo quiero mejorar mi español lo más rápido posible para entenderme mejor con mis compañeros y con los aficionados y, por supuesto, quiero saberlo todo sobre el Real Mallorca y su historia. Seguro que en pocos meses estaré al día”, ha expresado convencido.

El central ya ha visto jugar a Raíllo, Valjent y Copete, con los que luchará por un puesto en el once. “Sé que hay muy buenos defensas en el equipo y tendré que dar lo mejor de mí en el campo para jugar, quiero aportar todo lo que pueda y trabajar juntos para hacer mejor al equipo”, ha reflexionado.

El zaguero zurdo arrastra problemas en el hombro del final de la pasada campaña, pero asegura que en poco tiempo estará al cien por cien: “Voy a entrenar con mis compañeros aunque tengo unas molestias. He estado en el gimnasio y en el campo, pero quiero ver con los fisioterapeutas cómo estaré, pero estaré pronto a tope”. Esto le descarta para el duelo de este viernes frente al Köln en Salzburgo, pero parece que no para mucho más tiempo.

Por último, Van der Heyden ha admitido que competir en España era muy atractivo para su carrera después de jugar en la Jupiler League, donde era una referencia. “Es un sueño para mí jugar en LaLiga, he visto muchos partidos en mi vida con grandes equipos y grandes jugadores en este campeonato. Es una gran oportunidad para mí y no quería dejarla escapar y por eso estoy tan feliz de estar aquí”, ha finalizado.