Kang In Lee ha querido despedirse de la afición del Real Mallorca una vez se ha oficializado su marcha al PSG. El mediapunta surcoreano, que se va traspasado al conjunto francés a cambio de 22 millones de euros maás bonos, agradece a toda la familia bermellona el apoyo desde su llegada en verano de 2021. "Me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona, y mientras he estado aquí he podido cumplir el sueño de jugar un Mundial con mi país", ha escrito a través de su cuenta de Instagram.

Mensaje completo de Kang In Lee: "Gràcies, Mallorca! Llegué hace dos años a la isla con la ilusión de seguir creciendo como futbolista y hacerlo de la mano del club. Solo tengo grandes recuerdos de los buenos momentos que hemos vivido juntos. La unión del equipo con la afición este año ha sido fundamental para lograr nuestro objetivo. Gracias por el cariño de todos en Son Moix. Me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona, y mientras he estado aquí he podido cumplir el sueño de jugar un Mundial con mi país. Quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpos técnicos y trabajadores del club por cómo me han tratado siempre. Estoy seguro de que el Mallorca va a seguir creciendo más y más. Ahora afronto un nuevo reto precioso en mi carrera. Nunca olvidaré estos años. AMUNT Mallorca"