Cartulina Morada: Línea de cinco y a campeonar

La renovación de Javier Aguirre por el Real Mallorca se ha hecho esperar, pero no por sospechada resulta menos satisfactoria. Su continuidad es la mejor noticia para el conjunto bermellón, algo que evidentemente no solo lo digo yo, lo corroboran sus números. El preparador bermellón obró el milagro de la salvación el pasado curso y esta temporada ha superado con creces todas las expectativas. Poco dado, según dice él mismo, a hacer recomendaciones a la secretaría técnica a la hora de confeccionar la plantilla, quizás alguna que otra petición por su parte no estaría de más. Entre otras cosas porque el sistema de juego del mexicano es el que es y acertar en unas piezas concretas en este dibujo resultará fundamental para devenir del conjunto bermellón. En el tercer curso consecutivo del Mallorca en la máxima categoría es hora de aparcar de una vez por todas el austero y aburrido discurso que lleva defendiendo la planta noble durante las últimas temporadas y arrancar, desde un inicio, con objetivos mucho más ambiciosos. ¿Con línea de cinco y a campeonar? ¡Pues con línea de cinco y a campeonar!

Delito de odio: Seis ultras fueron identificados con una pancarta con contenido racista contra Vinicius Este pasado jueves, agentes de la Policía Nacional en Palma identificaron a seis seguidores del Real Mallorca por su presunta participación en un delito de odio por la exposición de unas pancartas en la que se podía leer una frase de contenido racista («Vinicius basura. Tu piel no tiene cura») contra el jugador del Real Madrid, así como otra contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas («Puta liga, Tebas muérete»). Adivinen quién firmaba el mural. ¿Racismo y SM99 en una misma frase? Anonadada me hallo. Entiendo que, tal como hizo la entidad mallorquinista en su día, retirando el carnet al aficionado que insultó al futbolista brasileño en Son Moix, procederá de la misma forma con estos seis individuos. La lista de Luis de la Fuente: Ningún jugador del Mallorca aparece en la convocatoria de la Roja La convocatoria de Luis de la Fuente para la Nations League ha vuelto a caldear los ánimos de un mallorquinismo que exige la presencia de alguno de sus jugadores en la amplia y discutida lista de la selección española absoluta. «Si Maffeo jugara en un grande, seguro que iría», suele ser el argumento más quemado por quien defiende que, por ejemplo, el lateral catalán haría un mejor papel que Dani Carvajal o Jesús Navas en la Roja. Otra forma de planteárselo es que, quizás, si Maffeo no está en un grande es precisamente por algo. No hay partida: Gastándote 1,8 millones en el Mallorca, ¿qué presupuesto vas a tener para Mateus? Esta semana conocíamos en las páginas de este diario la historia de Mateus Vargas, un patinador mallorquín que ha llamado a todas las puertas habidas y por haber para poder alcanzar su sueño, competir en la Copa del Mundo que se disputa a partir del próximo 13 de junio en Argentina. Se disparan los precios de los vuelos y las instituciones de la isla aseguran que no tienen reservada partida económica alguna para este tipo de conceptos. ¿Qué partida van a tener, Mateus? Si desembolsaron 1,8 millones de euros hace solo unos meses en el Real Mallorca.