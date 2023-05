Real Mallorca: Tres partidos para lavar la imagen

«Tengo muchos partidos en esta Liga y no me gusta regalar nada. Y hemos regalado muchas cosas. Soy culpable de la imagen que hemos dado», lamentó Javier Aguirre. «Saber que ya estamos matemáticamente salvados no es una excusa para el partido que hemos hecho. No hay que repetir más estos errores en los tres partidos que quedan», criticó Valjent. El entrenador y uno de los capitanes del Real Mallorca coincidieron en que el triste espectáculo que ofreció el conjunto bermellón en la abultada derrota frente al Almería (3-0) no puede volver a suceder cuando solo quedan tres jornadas para el final.

Con la posibilidad de ir a Europa ya más como un sueño solo admisible para el mayor de los optimistas, al Mallorca solo le queda afrontar el ocaso de la Liga con la mayor profesionalidad posible para despedir el curso con buen sabor de boca y lavar una imagen que queda tocada tras la derrota en el Power Horse Stadium. Valencia, Barcelona y Rayo Vallecano son las tres últimas paradas de un campeonato en el que los bermellones han rendido por encima de lo esperado y han conseguido el objetivo de manera holgada, pero que no debe ensuciar con partidos como el realizado ante el conjunto indálico. Las notas del Almería-Real Mallorca: Un desastre grupal Las esperadas rotaciones no llegaron, más allá de las obligadas por lesión tanto en defensa como en el centro del campo. Pero el equipo salió sin tensión, devorado por la ansiedad clasificatoria del Almería, y se dejó ir con la llegada de los goles, sin mostrar un ápice de rebeldía. Los primeros diez minutos fueron un espejismo. Los ataques, fruto del estado de nerviosismo de los locales, no llegaron a buen puerto. Y los errores en defensa, groseros como en el caso de Antonio Sánchez en el primer gol al intentar un pase raso con el equipo encerrado en su área, tumbaron una balanza a favor de los de Rubi que ya estaba definida antes de empezar. Lo único negativo del partido fue el resultado, una suerte que se ha ganado el Mallorca tras una gran temporada. Y por eso mismo no merece acabar con un capítulo de derrotas. Javier Aguirre dijo que pedirá al equipo «afrontar como finales» los partidos que restan. La primera será este jueves a partir de las 19:30 horas ante el Valencia en Son Moix. Y si ante el Almería se encontró a un equipo prácticamente desesperado al que no le valía nada más que la victoria para afrontar con optimismo el esprint final, frente al conjunto che será más de lo mismo. El equipo dirigido por el Pipo Baraja y Carlos Marchena llegará a la isla muy cerca de lograr la permanencia tras vencer al Real Madrid en un choque con mucha polémica. Almería-Mallorca: La imagen importa, y ayer fue pésima Y teniendo en cuenta los dos partidos que le restarán, ante el Espanyol en Mestalla y frente al Betis en el Villamarín, verá en Son Moix una buena oportunidad de conseguir los puntos que le garanticen de manera matemática la salvación. Rotaciones en la portería en el Camp Nou El siguiente, el último a domicilio para el Mallorca, será ante el Barcelona en el Camp Nou. Un partido donde o Leo Román o Dominik Greif serán titulares en la portería y que servirá al conjunto blaugrana para despedirse de su afición y de Sergio Busquets, que deja el club tras quince años en el primer equipo. Un encuentro ante el líder de la categoría en el que parece difícil que los bermellones pueden sacar un resultado positivo. El partido con el que el Mallorca despedirá la temporada será ante el Rayo Vallecano en casa. Los de Iraola, que con la derrota ayer frente al Espanyol (1-2) prácticamente se despidieron de sus opciones de clasificación para la Conference League, serán los últimos invitados de los bermellones de la temporada. Un choque que en caso de acabar en victoria sería un buen final para un gran año.