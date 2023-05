«No debemos dejar una imagen de dejadez, de que ya nos da igual o de que ya planificamos del año que viene, tenemos que ser serios hasta el final». Pues menos mal. Javier Aguirre pronunció estas palabras el sábado en la rueda de prensa previa al partido ante el Almería, pero no le han podido hacer menos caso. El Mallorca ha caído de forma fea ante el Almería en un encuentro en el que ha quedado claro que estaba de vacaciones. Podrían haber disimulado, pero es que ni eso les ha salido bien. La falta de intensidad ha sido escandalosa y se lo ha puesto demasiado fácil, con errores groseros atrás, a un rival que se jugaba la vida para alejarse de los puestos de descenso (3-0).

El triplete de Lázaro Vinicius, que los bermellones han provocado que pareciera Haaland, ha tumbado a un equipo que se queda sin opciones, por mucho que fueran remotas, de luchar por Europa. Da la sensación de que había más ganas de intentarlo en el entorno que en el propio vestuario de Son Moix. La brillante salvación lograda a cuatro jornadas del final merece todos los elogios, pero en este tramo final no es cuestión de manchar algunos estadísticas de las que sacaba pecho el propio Aguirre, como que solo el Real Madrid y el Atlético le habían metido tres o más goles. Todavía quedan por delante el Valencia, Barcelona y el Rayo Vallecano, por lo que estaría bien lograr algún punto más para redondear la temporada. La imagen ha estado muy lejos de la que ha ofrecido en una buena parte del curso, un detalle a tener en cuenta antes de ponerse el bañador.

Y eso que el Almería ha empezado el partido siendo un flan en defensa, pero el Mallorca no ha sabido aprovecharlo. Y ha sido una pena porque Kang In Lee, a los tres minutos, ha dispuesto de una clarísima ocasión tras no despejar Babic el balón, que le ha quedado al surcoreano. Sin embargo, un mal control le ha escorado un poco y a su disparo, con la derecha, le ha faltado potencia para sorprender a un bien colocado Fernando.

Daba la sensación de que los visitantes podrían aprovechar los espacios que dejaba el rival, una mina de oro para los Amath, Kang y compañía. Pero nada más lejos de la realidad porque a los doce minutos un error defensivo lo ha tirado todo por la borda. Antonio Sánchez, que ha actuado otra vez como lateral derecho, una posición que es evidente que no es la suya, falla en el pase dentro del área y se la regala a Luis Suárez. El sudamericano chuta y Lázaro Vinicius recoge la pelota para marcar. Es muy difícil de entender que el canterano haya cometido esa temeridad de intentar jugar estando rodeado de adversarios y ha perjudicado a su equipo, que ha bajado los brazos.

Lo peor es que daba la impresión que el Mallorca, apretando un poco, podría hacer mucho daño a un contrario que está abajo por méritos propios y que tampoco asustaba demasiado. Un chut de Embarba y de Babic, por un lado, y un cabezazo de Maffeo, por el otro, han sido las únicas señales de que el encuentro estaba vivo. Amath estaba muy torpe, perdiendo muchos balones, aunque tampoco le ayudaba la falta de tensión que mostraban los suyos. Eso sí, el panorama podría haber cambiado si Del Cerro Grande hubiera apreciado penalti, por un clarísimo agarrón de Babic a Muriqi. Y justo en esa misma acción, que indignó a los jugadores, ha llegado el 2-0. Dani Rodríguez despeja como puede la pelota tras un centro de Embarba, nadie de la segunda línea de los rojillos acude a tapar a un Lázaro que desde la frontal del área ha lanzado un obús imparable para Rajkovic. Otra vez se ha evidenciado que la fiabilidad atrás de este equipo, tan característica durante el curso, se había ido de vacaciones.

El escenario en la reanudación ha ido a peor. Un gran pase filtrado de Robertone, que se ha colado entre unos mal colocados Hadzikadunic y Copete, ha dejado solo a Lázaro Vinicius, pero el delantero ha chutado muy alto cuando tenía toda la portería para él. Aguirre ha movido el árbol, apostando por una defensa de cuatro e introduciendo a Kadewere, Gio y Grenier. El resultado es que segundos después el Almería ha anotado el 3-0. Otra desconexión defensiva del Mallorca le ha facilitado el trabajo. Luis Suárez ha ganado por velocidad a Valjent y el centro al corazón del área ha sido rematado absolutamente a placer por el hombre de la tarde. Lázaro Vinicius ha completado su triplete metiendo la bota y desatando la locura en el Power Horse. El partido ya era historia hace tiempo, pero tampoco era cuestión de hacer el ridículo.

El mexicano ha retirado a Muriqi y Kang In Lee para dar entrada a Ángel y Abdón, o lo que es lo mismo, los rojillos han jugado los últimos veinte minutos con cuatro arietes, ya que ya estaban Kadewere y Amath en el terreno de juego. Daba igual. El Almería ha jugado a placer y el Mallorca solo miraba el reloj para que se acabara esta agonía. No había ganas de nada más y hubo acciones que rozaron el esperpento, típicas de encuentros a estas alturas de temporada y con el resultado resuelto. Un tiro de Kadewere y otro de Robertone ha sido lo único que ha sucedido en un encuentro para olvidar y que se ha convertido en una fiesta para los locales.