Un empat que fa mal

Rebre l’Athlètic Club sempre representa un partit especial, perquè és un dels grans històrics de la lliga. L’equip d’Ernesto Valverde, que es va retirar com a futbolista jugant amb el Mallorca, compta amb elements diferencials, com els germans Williams, dos jugadors que de vegades són imprevisibles, però que poden crear molts de problemes.

Tot i el control del joc en el primer temps per part de l’Athlètic Club, les millors oportunitats per desfer l’empat les va tenir el Mallorca a les botes de Morlanes i Valjent. L’equip basc no en va tenir ni una. A la segona part, el panorama va canviar, perquè va entrar en joc Kang In Lee, el millor del partit. L’aportació del sudcoreà és imprescindible per a aquest equip, com també ho és la de Muriqi. Aquest duo, amb la col·laboració d’Amath, va fer el primer gol.

L’Athlètic va tenir molta possessió, va llançar moltes pilotes a l’àrea, però creà poc perill davant l’ordenada defensa del Mallorca, que té la inestimable ajuda de Muriqi. El kosovar és el millor rematador i també el primer defensa quan l’equip contrari disposa de córners o d’accions a pilota aturada.

No sabem si se’n penedirà, però el cert és que Javier Aguirre va fer descansar Kang In Lee i Muriqi i l’Athlètic Club aconseguí l’empat quan els dos jugadors ja no eren al camp.

Just o no, merescut o immerescut, el marcador va ser finalment d’empat a un en una acció, la del penal, que semblava escrita per un mal guionista. Precisament va haver de ser Galarreta (no va estar bé el migcampista) qui posàs el braç a la rematada de Raúl Garcia. El penal al darrer instant és dels que fan mal i el Mallorca no pogué assaborir una victòria que semblava seva.

En definitiva, s’haurà de donar per bo l’empat, que acosta encara més l’equip a la permanència, que podria assolir dijous a Montilivi davant el Girona de Michel. Això sí, sense Raíllo ni Maffeo.