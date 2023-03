Javier Aguirre no está contento con el horario del Mallorca-Osasuna. Que futbolistas como Gio González o Kang In Lee se hayan reincorporado hoy a los entrenos, siendo teóricos titulares este viernes ante los de Arrasate, es una situación que no gusta al técnico mexicano. "Me llegaron hoy los últimos tres jugadores. Mandamos a siete y uno llegó lesionado. No es fácil preparar el partido de esa forma, sobre todo con un viaje de 20 horas desde el lejano Oriente. No es una excusa, jugaremos con lo que tenemos, con nuestra afición", ha explicado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Los que llegaron hoy apenas han podido ejercitarse, no hicieron trabajo con el equipo, sobre todo por la fatiga y las horas de vuelo. Si el partido fuese hoy no podrían jugar", ha resaltado. 👺 Mañana, partidazo en casa ❤️‍🔥 pic.twitter.com/QSKUQUXVrz — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 30 de marzo de 2023 Sin embargo, ha destacado que tanto Gio como Kang, sin duda los futbolistas con más desgaste físico estos días por los vuelos desde Asia, han llegado felices tras participar con sus respectivas selecciones. "De la cabeza vienen limpios, contentos porque jugaron con sus selecciones. Veremos mañana si están para ser alineados desde un principio", ha dicho. Precisamente, la duda del estado físico de Gio, teórico central titular por la derecha mañana, podría abrirle las puertas del once a Hadzikadunic. "La incógnita está en quién jugara de central por la derecha. Dennis está bien, fue con su selección y jugó noventa minutos. Es la duda que tenemos ahí abajo", ha destacado. Pese a todo, Aguirre es consciente de la importancia de lograr los tres puntos en el partido ante los de Arrasate. "Precisamos de puntos, no nos queremos rezagar más, estamos a medio camino de todo, pero el trabajo no está hecho", ha apuntado. El técnico de Ciudad de México ha alabado a su rival de mañana: "De Osasuna tengo grandísimos recuerdos. Están en semifinales de la Copa del Rey. Están haciendo un gran trabajo en la Liga, son un equipo muy sólido y tienen muy clara la idea de lo que hacen. Tienen muy buenos jugadores y un gran técnico". Otro de los aspectos a tratar y que está penalizando en exceso al equipo son los malos inicios, ya sea en la primera o en la segunda mitad: "He hecho hincapié en el tema de mantener la portería a cero y no encajar en los primeros minutos. Ante Osasuna en la segunda parte nos pasó. Espero que mañana no suceda ni en la primera ni en la segunda". A falta de doce partidos, Aguirre espera que el de mañana sirva para romper la racha negativa en la que se encuentra inmerso en las últimas jornadas. "No se puede fallar nunca, da igual que se la jornada 4 o 34. Decía Aragonés que la Liga se definía en los últimos diez partidos y es verdad. Todos los partidos tienen la misma relevancia, se disputan tres puntos. Se va acercando todo. Caímos en una racha negativa de la que esperamos salir", ha concluido.