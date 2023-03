Uruguay logró vencer este martes por 1-2 a Corea del Sur en Seúl en un encuentro en el que se esperaba un duelo entre los mallorquinistas Kang In Lee y Gio González, pero que finalmente no se produjo, ya que el lateral uruguayo no disputó ningún minuto.

En una reedición del primer partido que enfrentó a ambos equipos en el pasado Mundial de Qatar, que concluyó con empate a cero, Uruguay ahogó a los asiáticos en los primeros minutos, manteniendo la presión bien alta, con Torres y Rodríguez ágiles e imaginativos en los costados y un Valverde, como es costumbre, que se antoja omnipresente. Una volea suya con la zurda a los siete minutos que despejó con dificultad el guardameta Cho fue el aviso de lo que vendría. Con los surcoreanos abrumados por el empuje charrúa, el capitán uruguayo botó un córner desde la izquierda que Coates, libre de marca, cabeceó a gol en el minuto 10. 🙄 𝐀𝐥𝐭𝐨, 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐨



Centro de Fede, gol de Seba…



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/Je9NvH6iAp — Selección Uruguaya (@Uruguay) 28 de marzo de 2023 A los hombres del germano Jurgen Klinsmann les costó entrar en el partido, pero poco a poco empezaron a respirar, sobre todo cuando encontraron su versión más vertiginosa, casi siempre articulada por el ingenio de Son Heung-min o Lee Kang-in. Tras un gambeteo por la derecha del mallorquinista, muy inspirado, llegó la mejor ocasión surcoreana de la primera parte, cuando Lee Ki-je mandó fuera por poco un zurdazo. Los charrúas acabaron el primer tramo de manera muy diferente a como la empezaron, extraviados y desentendidos de la pelota. La reanudación siguió la misma tónica y Corea del Sur encontró pronto el empate cuando Santi Bueno, defensa del Girona, erró al despejar un centro desde la izquierda y permitió a Lee Ki-je poner un centro que Hwang In-beom remató con comodidad. [GOAL] 대한민국🇰🇷 1-1 🇺🇾우루과이

기다렸던 순간! 후반 6분, 대한민국의 동점골입니다!

이기제의 센스있는 컷백 플레이와 황인범의 깔끔한 마무리가 빛나는 순간입니다!✨

경기는 다시 원점! 대한민국의 경기는 이제부터 시작입니다!👍🏻#축구국가대표팀 #3월 #친선경기 #다시카타르 #TEAM클린스만 pic.twitter.com/gR0Am4jmVm — theKFA (@theKFA) 28 de marzo de 2023 Uruguay siguió sometida al ritmo de juego de los asiáticos pero la entrada de Agustín Cannobio cambió las cosas. Una carrera suya nada más pisar la cancha acabó en una peligrosa falta al borde del área. Cho rechazó el golpe franco de Piquerez y Matías Vecino, más atento que nadie, solo la tuvo que empujar para hacer el 1-2. 🗣️ 𝐔𝐧 𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚



Le quedó a Matías y a guardar.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/AQGCHTNNAU — Selección Uruguaya (@Uruguay) 28 de marzo de 2023 El gol no le hizo justicia al esfuerzo de los "Taeguk warriors", a los que el VAR anuló además un gol a un cuarto de hora del final debido a que el central Kim Young-gwon, muy encimado sobre Mele, aparentemente la tocó con la mano al cabecear a la red un córner. Diez minutos después, Lee Kang-in encontró desde la izquierda a Oh Hyeon-gyu en el corazón del área celeste. El del Celtic escocés logró girarse estupendamente y anotar con un golpeo combado al palo largo de Mele, pero de nuevo el vídeoarbitraje anuló el tanto por aparente fuera de juego. Los surcoreanos le siguieron poniendo corazón hasta el final aunque la escuadra uruguaya, disuelta y entregada, aguantó las embestidas y sumó una victoria que se antojó un premio excesivo para los de Marcelo Broli.