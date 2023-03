Javier Aguirre se explayó nada más sentarse ante los periodistas acerca de la polémica suscitada en el final del partido entre el Mallorca y el Elche (0-1), con la anulación del tanto de Muriqi que suponía el empate por falta previa de Maffeo. "No puedo hablar de los árbitros, no debo hacerlo y no lo haré. Desde luego que su gol nos genera dudas, necesitaría revisarlo porque no es normal que aparezca un futbolista solo en el área, algo sucede que le impide llegar a mi jugador a marcar al que está solo en el área. Es lo único que me gustaría revisar, no hablaré del árbitro ni del VAR, hoy me aclararon que decide el árbitro de abajo, pero si el VAR llama tiene la obligación de ir. Pero si en su gol no le llama, no ve nada. Creo en la buena intención del arbitraje, ahí abajo suceden cosas que no se ven. El VAR es un herramienta fantástica para ayudar, pero me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que no llevamos ninguna decisión a favor del VAR y ocho o nueve en contra", destacó.

El entrenador de los bermellones fue más allá en su argumentación, que ilustró con ejemplos en la sala de prensa de Son Moix. "Mi sensación es que no hemos tenido fortuna en el balance de la intervención del VAR esta temporada. Escenas que las ves en el campo, ves que es un penalti claro y el árbitro no va al VAR. Amath en el gol ante la Real Sociedad sucedió que el árbitro da validez y luego lo anulan. La misma primera vuelta con el Espanyol hay un penalti a Ángel y el árbitro no fue al VAR. Entonces es el funcionamiento lo que me confunde. Si el de arriba decide, el de abajo se somete a la decisión del de arriba y ve la pantalla y decide. A mí el colectivo arbitral me cae bien y el VAR me encanta, pero la balanza es desfavorable con el VAR", señaló.

El mexicano negó que caer ante el colista, que solo había ganado un partido en toda la temporada, sea especialmente duro. "Todas las derrotas duelen no porque el rival tuviera mas o menos puntos, pero nos quedó un sabor agridulce. Llevamos a cabo una buena primera parte, pero nos sigue faltando ese remate a puerta, ese disparo final como lo de Kadewere y Muriqi. El portero del Elche estuvo bien y los últimos minutos fue un partido loco y abierto, el encuentro estaba roto como se dice. La segunda parte no tuvimos tanta claridad, pero el rival estaba controlado. Tuvimos cuatro llegadas y en ninguna pudimos marcar y el rival te hace un córner y marca", comentó antes de incidir en el tanto de Lucas Boyé. "Necesito revisarlo, porque algo pasó. No es normal que Galarreta está con un hombre y luego está fuera del radar. O le empujaron o resbaló o lo bloquearon, pero algo pasó que no he visto y no puedo analizar", dijo.

Aguirre mostró su respeto por algunos silbidos de un sector de la afición en un momento del duelo en el que el Mallorca no atacaba. "El público puede decir lo que quiera, eso lo tengo clarísimo desde hace cuarenta y cinco años. Esto es un frenazo para nuestro objetivo, el colchón es cada vez más pequeño, pero somos los que somos desde el principio de Liga, esperemos que no suceda lo de la temporada pasada", afirmó. El técnico cargó con la responsabilidad del tropiezo. "Hago autocrítica y soy el primero que veo los errores. No necesito que nadie me lo diga, quizá hemos perdido por culpa mía, soy el máximo responsable de esta derrota", finalizó.