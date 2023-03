Un gol de Lucas Boyé en el 88 ha dejado helado Son Moix y ha hecho morder el polvo por primera vez al Mallorca en casa esta temporada. Los bermellones, incapaces de tumbar al Elche (0-1), colista de la categoría y equipo que más encaja de la Liga, han pagado su ansiedad en una segunda parte para el olvido dejando volar tres puntos que habrían dejado la permanencia a solo un paso de distancia.

Un resultado que podría haber cambiado en el minuto 96 con un tanto de Muriqi que ha hecho enloquecer a la grada, pero que ha sido anulado por una falta previa de Maffeo tras revisar Munuera Montero la acción en el VAR. Una jugada que dará que hablar al considerar el colegiado que el lateral catalán golpea en la cara a Guti en la jugada previa al gol del kosovar.

Pese a ello y el enfado mayúsculo de todos los jugadores, lo cierto es que los de Aguirre no han sabido dar con la tecla en un encuentro competido, pero en que los visitantes han estado más acertados de cara a gol. Los porteros, especialmente Rajkovic, han mantenido con vida a sus equipos, pero la falta de acierto de los bermellones arriba les ha penalizado en una derrota que nadie esperaba y que deja ligeramente tocado a un equipo que se sostenía en el equilibrio de ganar en casa y perder fuera para ir tranquilo por la Liga.

La importancia de los tres puntos, con una zona baja que cada vez se aprieta más, era mayúscula para los bermellones, deseosos de cerrar cuanto antes la permanencia matemática para permitirse soñar con mayores licencias en la competición. Y el inicio del partido así lo demostraba.

Los primeros diez minutos han sido de color bermellón. Kadewere, más voluntarioso que acertado, tenía la primera tras un pase largo de Galarreta, pero no atinaba a rematar ante Badía. Otro remate suyo de cabeza, desviado, y un disparo de Kang In Lee, el mejor en la primera mitad, avisaban de que los de Aguirre iban a por el partido.

El Elche, al que solo le vale ganar, demostraba el porqué de su terrible situación en la tabla. Con demasiados espacios, dejaban pasillos en el centro del campo que sin embargo el Mallorca no era capaz de entender y aprovechar. Así, con el paso del partido, el encuentro se igualaba, en un quiero y no puedo continuo de los rojillos, que si bien dominaban la situación, no acababan de crear peligro en el área contraria y fallaban demasiado en el último pase.

Dani, más apagado que anteriores encuentros, tenía la más clara en el 23 tras una cesión de cabeza de Valjent, pero su remate, en semifallo, lo despejaba Nteka casi sobre la línea de gol. A partir de ese momento el Elche, que ni mucho menos se encerraba en su campo, ha empezado a asomar la cabeza por el territorio de Rajkovic, que ha sido un espectador más gran parte de la primera mitad. Un disparo lejano de Gumbau ha obligado a estirarse al serbio en la que ha sido la ocasión más clara de los ilicitanos.

Faltaba creer que se podía hacer daño de verdad a un equipo prácticamente sentenciado, pero las piernas de los de Aguirre no respondían a la cabeza. Faltaba velocidad en las transiciones y personalidad a la hora de tener el balón en los pies.

El Mallorca buscaba y quería marcar ante el peor equipo a domicilio y el más goleado de Primera, pero no salían las cosas. Kang, siempre con el balón pegado al pie, era el que más lo buscaba, pero no encontraba socios con los que relacionarse. Muriqi, bien vigilado, apenas entraba en contacto con el balón. El desarrollo del partido apuntaba a una victoria local, pero los goles no llegaban y el descanso marcaba el final de un primer acto que ha empezado fuerte y que se ha ido diluyendo.

El inicio de la segunda mitad era para el Elche. Los ilicitanos salían mucho más enchufados que los bermellones, que se defendían como podían. Un centro de Clerc envenenado y un remate de Boyé ponían en alerta a Aguirre, que mandaba calentar a Abdón y Amath. El balón era franjiverde y el Mallorca no encontraba la manera de arrebatárselo.

Pero el Elche es frágil y concede con muy poco. Un centro de Maffeo acababa en Kadewere, que cedía para Dani al borde del área que en semivolea hacía lucirse a Badía. Esta ha sido la último acción del delantero africano, que dejaba su sitio para Abdón. Boyé respondía rápido con un disparo a la media vuelta que Rajkovic repelía con éxito. Y luego de nuevo, sacando el pie en un centro del delantero argentino. Fantástico partido del serbio, que ha sostenido al equipo en todo momento.

Subían las revoluciones en el partido, que empezaba a romperse por momentos. Galarreta, poco dado a sumarse al ataque, enganchaba un fuerte balón que no se colaba por centímetros. Tocaba picar piedra en un choque muy igualado y en el que los dos querían los tres puntos.

Muriqi, que no ha tenido su mejor día, veía la quinta amarilla tras soltar el brazo ante Palacios y no estará ante la Real Sociedad. Aguirre metía en el campo a Amath y Augustinsson, pero conseguir solo un punto empezaba a parecer un buen plan, visto que el Elche había tenido muchas ocasiones claras.

Y lo que se temía ha llegado en el 88. Lucas Boyé, solo en el área, ha rematado a la escuadra un saque de esquina de Fidel y ha dejado helado a Son Moix. El Mallorca, con todo, ha apretado hasta el final y Muriqi parecía devolver la alegría con un gol en el minuto 96, pero Munuera Montero ha sido requerido por el VAR para revisar la jugada por un supuesta bofetón de Maffeo a Raúl Guti en la jugada previa y ha decidido anularlo, encendiendo los ánimos de todos los presentes, con Toni Amor viendo la roja directa por protestar.

¿Era falta? — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 4 de marzo de 2023

El Mallorca, ya sin tiempo, encaja una derrota dolorosa, la primera este año en casa, que escuece por la manera, el rival y ese gol anulado en el último suspiro que traerá cola.