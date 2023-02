Millor atac que defensa

Els equips juguen com s’entrenen. Aquesta frase aviat formarà part, si ja no ho és, del reguitzell de tòpics que farceixen el futbol, la majoria dels quals són evitables i a vegades fan referència de manera un poc desafortunada, per exemple, a temes taurins: «A l’equip li ha faltat l’estocada final». Si hi ha un aspecte del Mallorca que no hi ha dubte que entrena és la intensitat.

Els dos gols de Tino Kadewere i de Dani Rodríguez varen ser producte de la intensitat i de la concentració per seguir la jugada. Muriqi roba la pilota a Albiol i Kang In Lee aconsegueix una passada llarga per la posició de Maffeo. El català, també és cert, posa una pilota magnífica a Dani Rodríguez, perquè el gallec marqui el seu segon gol de la temporada (més tard vendria el tercer). També està clar que s’entrenen qüestions tàctiques i d’això Javier Aguirre en sap un poc. El marcatge de Kadewere unes vegades i de Muriqi a Dani Parejo va ser de primer nivell per desesperació del cervell del Vila-real. Més o menys com ja va passar a la primera volta, on Parejo va acabar totalment frustrat. El Mallorca gana y divierte con cuatro goles al Villarreal El partit del Mallorca, sense cap dubte el millor de la temporada, golejada inclosa, s’ha basat òbviament en aquest domini del centre del camp i en l’actitud que hi posaren des del primer minut sabent la qualitat tècnica del Vila-real. També és cert que l’equip de Quique Setien (aquest home no té gaire sort) va quedar en inferioritat numèrica durant més d’una hora, però també que aconseguiren empatar amb deu jugadors, gràcies precisament al nivell tècnic del seu equip. Ara bé, al Mallorca no se li pot llevar mèrit en aquesta primera golejada de la temporada a Son Moix, que hauria pogut ser més escandalosa si els contraatacs s’haguessin fet amb un poc més de seny. En tot cas, ahir els atacants varen ser millor que els defenses. Veurem si el nivell es manté dissabte que ve davant l’Espanyol a Cornellà El Prat.