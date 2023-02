Javier Aguirre sacó la libreta de la autocrítica y, aunque se mostró muy feliz y desahogado por el triunfo de su equipo ante el Villarreal, reconoció que sus jugadores cometieron “errores evitables, sobre todo en los dos tantos” que concedieron. “Es normal que la gente disfrute y se vaya contenta cuando el equipo marca cuatro goles, pero si luego vas desmenuzando el partido te das cuenta de que hay fallos. Hicimos un partido completo, pero fue un partido completo ante diez jugadores, y aún así nos costó superarlos y no conseguimos manejar la situación muy bien. Tuvimos suerte de que el segundo gol y el tercero llegaran pronto, eso nos ayudo”, reconoció el mexicano en rueda de prensa.

El Vasco analizó uno por uno los tantos del partido y admitió que el primero, el de Kadewere, fue el que le dejó “más satisfecho”. “Ese tanto llega tras una jugada ensayada en los entrenamientos. El segundo, el de Dani, también es algo que se entrena. Sin embargo el primero de ellos me molestó mucho y el segundo me irritó. Nunca piensas que el rival te vaya a hacer dos goles por errores nuestros”, admitió el de Ciudad de México.

Cuestionado por los nombres propios del encuentro, Aguirre reconoció que con el tanto de Muriqi, el kosovar “se quitó un buen peso de encima”. Valoró también “el notable partido de Dani”, a quien “los dos goles creo que también le hacían falta” y puso en consideración el encuentro firmado por Tino Kadewere: “Está a un nivel cercano a lo esperado. Tiene gol y buen timing. Quizás le faltaba un poquito de nivel competitivo, porque en España el fútbol es más duro y con más contacto, pero creo que poco a poco se puede ver una mejoría en él”.

Pese a que el equipo suma ya 31 puntos, Aguirre se mostró prudente a la hora de hablar de la posibilidad de que el equipo se meta en zona europea: “Estamos ahí, donde tenemos que estar. Tenemos muy claro el objetivo y no nos saldremos del discurso. He visto peores cosas en LaLiga española y no recuerdo que con 31 puntos se haya salvado nadie. No hay motivos para pensar en otra cosa, pero evidentemente tampoco soy nadie para condicionar o no alegrías o tristezas”.

Ya para acabar, Aguirre explicó los motivos que le llevaron a dejar a Martin Valjent en el banquillo. “En algún partido habíamos prescindido de él por tarjetas amarillas, pero esta suplencia obedece simplemente a la competencia interna, que es muy fuerte. Como entrenador tengo que tomar decisiones en función de lo que veo durante la semana y buscamos siempre que todos los futbolistas se sientan importantes y útiles. Cuando veo a Morlanes, a Antonio o Amath en el banquillo me siento mal. Así que mi trabajo es hacer que todos se sientan partícipes de las victorias y de las derrotas. Tengo un buen grupo y desde luego prefiero tener alternativas a jugar siempre con los mismos once”, valoró.