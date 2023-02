Minuto 91. Aguirre, el portavoz del Mallorca que informa y confunde a la vez

¿Qué Aguirre hemos de creer, al que da prácticamente por perdido a Ruiz de Galarreta o al que niega a su director deportivo Pablo Ortells en el tema de su renovación? No hay por dónde coger al entrenador del Mallorca, que cada vez que comparece ante la prensa no se sabe qué ocurrencia hará pública. A sus 64 años, el mexicano está de vuelta de casi todo. Habla porque está en el contrato y obligado por la Liga, porque si de él dependiera se dedicaría únicamente a entrenar.

Para bien o para mal, lo que da Aguirre en la sala de prensa es mucho juego. Aunque muchas veces confunda. Como por ejemplo cuando suelta que la cláusula de Kang asciende a 30 millones de euros, una cifra matizada a la baja horas después por Pablo Ortells. Pero, sobre todo, en el tema de su renovación e inicio de negociaciones con el Mallorca, como confirmó el jueves el director deportivo y negó el técnico 24 horas después. «No sé si ha hablado con mi representante, que no sé si está en México», dijo. Y se quedó tan pancho, en un asunto de suma trascendencia porque, de confirmarse su continuidad, sin olvidar la actual temporada y con el objetivo de la permenencia encarrilado tras el triunfo de ayer, ya se puede empezar a trabajar en la siguiente. Sí se le entendió todo cuando nombró a Galarreta. «Todos sabemos que seguramente abandonará el equipo a final de temporada. Ojalá me equivoque, pero el club está planificando el futuro». Sin el jugador vasco, pudo haber añadido.

Sorprende tanta sinceridad, sobre todo después de escuchar a Ortells, especialista en tirar balones fuera y escurrir el bulto, salvo a la hora de admitir negociaciones con Aguirre para la renovación. Para eso está el ‘Vasco’, debe pensar el director deportivo. Eso es lo que hizo en la rueda de prensa del jueves para explicar el mercado de fichajes de invierno.

En la comparecencia del CEO del Mallorca, Alfonso Díaz, y de Ortells no pasó desapercibida una imagen sorprendente por lo poco habitual. En el lugar destinado a la prensa estaba sentado nada menos que el presidente del club, Andy Kohlberg, móvil en mano, como un periodista más. Eso sí, sin hacer preguntas. Ni respondiéndolas, como hubiera sido lo normal y lo deseable de la máxima autoridad en la sala. Son cada vez menos los que dudan de su compromiso e implicación -y a las pruebas hay que remitirse-, pero no es pedir demasiado que, tras un mes en la isla, y los próximos fuera de ella, hubiera dado la cara y someterse a las preguntas de la prensa. Una lástima.

Alguien con algo de peso y sentido común en el Mallorca debería decirle a Maffeo que hay actitudes que no se pueden permitir

Maffeo-Vinicius, triste espectáculo.

Alguien con peso y un poco de sentido común en el Mallorca tendría que decirle a Maffeo, espléndido ayer como todo el equipo, que hay ciertas actitudes en el terreno de juego que no se pueden permitir. Su marcaje a Vinicius fue de diez, frenando al jugador más peligroso del Madrid. Pero la provocación no solo llegó del brasileño -feo su beso al escudo dirigiéndose a la afición del Mallorca-, Maffeo no paró de reirse de su enemigo número uno, y basta ver cómo celebra delante de sus narices el penalti parado por Rajkovic a Marco Asensio. Hay que frenar este pésimo comportamiento de ambos porque puede acabar mal.