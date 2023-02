Braulio Vázquez se la tenía guardada a Javier Aguirre. El director deportivo de Osasuna, que ayer compareció en rueda de prensa para pasar revista sobre el mercado invernal, aprovechó las preguntas de los periodistas para mandar un mensaje directo al técnico bermellón.

La historia se remonta al pasado 14 de enero, cuando el preparador mexicano compareció en la sala de prensa del Sadar tras la derrota del Mallorca frente a Osasuna y desveló que, durante el mercado estival, uno de los jugadores que interesó a la dirección deportiva del club bermellón fue Moi Gómez: "Demostró que es un grandísimo jugador. Nosotros cuando supimos que estaba en el mercado, lo intentamos. Osasuna tuvo más capacidad económica y se lo llevó. Es un grandísimo futbolista, hoy lo ha demostrado una vez más, pero lleva un año bastante bueno. Es titular, le da ritmo al equipo donde lo pongas, te rinde donde esté situado. Lo felicito".

Ese discurso, visto lo visto, no sentó del todo bien a la entidad rojilla y Braulio Vázquez, en su primera comparecencia, no ha perdido la oportunidad de mandar un claro mensaje a Aguirre. El director deportivo ha aclarado que el fichaje del delantero no se llevó a cabo porque Osasuna tuviera más dinero para fichar, sino que supo anteponerse al resto de equipo y moverse bien en el mercado.

"Me hace gracia porque, cuando nosotros llegamos antes por Moi, hay algunos que dicen que pusimos la chequera. A lo mejor, si el Mallorca no se hubiera gastado 9,3 millones en Muriqi, tendría para cuatro Mois. Quizás no soy tan simpático como otros, pero me duelen las cosas. Igual es que simplemente llegamos antes que los demás. Esto lo quería decir", ha explicado Vázquez sobre el fichaje del delantero osasunista.