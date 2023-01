El mejor Mallorca desde 2010

Aouate, Mattioni, Josemi, Rubén, Ayoze, Mario Suárez, Pep Lluís Martí, Julio Álvarez, Chori Castro, Borja Valero y Aduriz. Este es el once que venció al Athletic de Bilbao (2-0) en la jornada dieciséis de la temporada 2009/2010 y que permitió al equipo que dirigía Gregorio Manzano dispararse hasta la cuarta plaza, en puesto de Champions League, con la friolera de treinta puntos. Desde entonces, ningún Mallorca ha sido mejor a estas alturas de la temporada en Primera División que el que el sábado tumbó al Valladolid con el gol de Abdón Prats (1-0).

El conjunto de Javier Aguirre suma veintidós, ocho menos que aquel equipo que finalizó en la quinta posición hace trece años, pero es una cifra para celebrar a lo grande. Ocupa la décima posición de la clasificación, con siete puntos sobre el descenso y transmitiendo unas sensaciones que invitan al optimismo para firmar una temporada tranquila. Este Mallorca demuestra que es fiable y que compite ante cualquiera, como evidencia el hecho de haber vencido, en lo que se lleva de curso, a rivales de postín como el Atlético de Madrid (1-0), Villarreal (0-2) o Valencia (1-2).

Por eso todo apunta a que puede firmar la permanencia sin los agobios de la anterior. Sin embargo, no hay que engañarse. En la pasada campaña la situación tampoco era mucho peor que la de ahora porque el conjunto que entonces dirigía Luis García Plaza era el decimotercero, con diecinueve puntos, tres menos que ahora, y también con siete puntos respecto al fuego de la Segunda División. El problema es que su rendimiento cayó en picado en la segunda vuelta, con once derrotas en trece partidos, y se vio obligado a una gesta para no bajar. Y otro ejemplo que impide relajarse. En la temporada 2010/2011 el Mallorca sumaba veintiún puntos, ocupando también la décima posición y con ocho sobre el descenso. Y acabó evitando el descenso en la última jornada después de caer ante el Atlético (3-4) gracias a un triunfo del Valencia en Riazor (0-2) con tantos de Aduriz y Soldado.

Y en la 2012/2013, el Mallorca empezó mal y acabó peor. Solo sumaba trece puntos con Joaquín Caparrós en el banquillo y ya era antepenúltimo y acabó descendiendo, tras dieciséis temporadas seguidas en la elite, a Segunda, con Manzano como preparador. Seis temporadas después, con Vicente Moreno, el Mallorca regresó a la máxima categoría. Tenía catorce puntos y estaba uno sobre el descenso, pero no pudo resistir el ritmo y acabó claudicando para bajar tras sumar solo treinta y tres puntos, aunque eso ya es otra historia.